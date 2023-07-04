"Працюємо": Сили оборони вибили окупантів з кількох позицій і знищили пункт управління

Російські окупанти втратили "Гради", ЗРК, станцію РЕБ і пункт управління та майже у 3 роти особового складу вбитими та пораненими.

Сили оборони вибили російських загарбників з кількох позицій на Таврійському оперативному напрямку і знищили 3 десятки ворожої техніки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, українські захисники мають просування на цій ділянці фронту, а підрозділи ракетних військ та артилерії завдали влучних ударів по позиціях і техніці окупантів. В трати ворога вбитими та пораненими склали майже 3 роти. Також було знищено 36 одиниць військової техніки противника.

"2 танки, 9 ББМ, 2 гармати Д-30, 4 одиниці БМ-21 "Град", 3 БпЛА "Supercam", БпЛА "Ланцет", БпЛА "Орлан-10", 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", гармата 2С5 "Гіацинт-С", зенітний ракетний комплекс "Панцир-С", зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор", 2 САУ 2С3 "Акація", станція РЕБ та автомобільна техніка. Працюємо", — написав командувач.

Він додав, що окрім техніки ЗСУ поцілили у два склади ворога з БК та 1 пункт управління.

Нагадаємо, що РСЗВ M142 HIMARS знищили САУ 2С1 "Гвоздика" та боєприпаси до неї, а також САУ 2С5 "Гиацинт-С" і РСЗВ "Град". Ворожу техніку "вполювали" з повітря українські аеророзвідники, а артилеристи спопелили її влучними ударами.

Нагадаємо, що ЗСУ на одній ділянці за добу розтрощили 12 складів з БК росіян. Крім складів в окупантів палало чимало техніки, зокрема, гелікоптер, танки, ББМ, гармати, ЗРК та багато іншого.