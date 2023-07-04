"Град" та дві САУ: артилеристи застосували HIMARS і спалили техніку росіян (відео)

Аеророзвідники оперативно зафіксували техніку окупантів та передали інформацію побратимам-артилеристам.

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Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS, які використовують українські війська, знищили САУ 2С1 "Гвоздика" та боєприпаси до неї, а також САУ 2С5 "Гиацинт-С" і РСЗВ "Град". Пресслужба 43-ої артилерійської бригади ЗСУ повідомила подробиці у Facebook.

Аеророзвідка оперативно зафіксували техніку окупантів. Артилерію загарбників, яка надокучала захисникам, було успішно ліквідовано.

"Ворогу не залишили жодного шансу. Постріл — ураження", – йдеться у дописі.

Що таке M142 HIMARS

M142 HIMARS (англ. High Mobility Artillery Rocket System) — це американський високомобільний артилерійський ракетний комплекс, простіше кажучи — американська реактивна система залпового вогню на колісному шасі, яка є високомобільною.

"Хаймарс" може нести шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Виробляється на підприємствах США з 1990-х.

Українські військові зазначають, що російські загарбники полюють на HIMARS і, за чутками, в РФ за знищений "Хаймарс" навіть дають "Зірку героя". Саме цю бойову машину окупанти бояться найбільше, оскільки вона зарекомендувала себе найефективніше.

Нагадаємо, 4 липня поблизу Бахмута, де й надалі тривають важкі бої, українська артилерія знищила реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Оператори одного з підрозділів ССО під час спеціальної розвідки зафіксували місцеперебування трьох установок. Згодом відповідну інформацію передали побратимам із Сил оборони.

Також 3 липня українські захисники застосували ПТРК "Фагот" і знищили кулеметний розрахунок, який загарбники вирішили розташувати на узбіччі дороги. "Кулеметне гніздо" заважало просуванню українських підрозділів.