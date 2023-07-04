"В глибину оборони ворога до 2 км": ЗСУ оцінили просування у напрямку Бердянська (відео)

Українські війська закріплюються на досягнутих рубежах та проводять аеророзвідку, а також здійснюють розмінування.

Підрозділи Збройних сил України просунулися в глибину оборони російських загарбників до двох кілометрів на Бердянському напрямку. Про це 4 липня повідомив у Facebook спікер Сил оборони Таврійського спрямування Валерій Шершень.

Він звернув увагу на те, що це найбільше просування у глибину оборонних позицій ворога. Бійці закріплюються на досягнутих рубежах та проводять аеророзвідку. По виявлених цілях противника українська артилерія завдає вогневого ураження. Також проводиться розмінування значної території.

"Ворог чинить запеклий спротив, проте ми системно тиснемо на певні ділянки фронту, продавлюємо та нищимо потенціал окупаційних військ", – зазначив спікер.

Шершень додав, що за минулу добу втрати ворога становили 72 окупанти, а пораненими – 166. Також знищено 36 одиниць військової техніки та різного озброєння: 2 танки, 9 БМП, 8 артсистем та мінометів, 4 РСЗВ, 1 ЗРК "Панцырь-С", 2 ЗРК "Тор".

Залишилися російські загарбники й без двох складів боєприпасів. Втратили вони й один пункт управління.

Нагадаємо, наприкінці червня у Міноборони повідомили, що українські захисники з початку наступу звільнили на півдні України 130 кв. км території. На Мелітопольському та Бердянському напрямках ведуться активні та досить важкі бойові дії. Сили оборони вирівнювали лінію фронту і покращували оперативно-тактичне положення.

Також Сили оборони України 30 червня знищили штаб російських окупантів і склад із пальним у тимчасово окупованому Бердянську. За наявними даними, позиції противника було уражено на околицях міста, яке захопила понад рік тому Російська Федерація. Плани противника з кожним успішним ударом ЗСУ руйнуються, адже від таких ударів страждає логістика окупаційних російських підрозділів.