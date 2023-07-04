"Дещо велике" наприкінці липня: командир РДК розповів, як громадяни РФ воюють проти Путіна

За словами Дениса Нікітіна, його підрозділ уважно стежив за військовим заколотом глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і не виключає навіть союзу з ним.

Командир "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Денис Нікітін, який також відомий під псевдонімом White Rex, заявив, що на кінець липня російські добровольці планують щось велике. Про це Нікітін заявив журналісту видання Bild Полу Ронцхаймеру.

"Щоразу, коли ми заходимо на територію Росії, посилюється тиск на економіку, на військових. Так ми допомагаємо українській стороні", — сказав Нікітін.

За його словами, РДК може використовувати логістику, якою також користуються українські військові. При цьому, як зазначили в уряді України, жодної підтримки ЗСУ РДК не надає.

Нікітін сказав, що під його командуванням служать добровольці, які є громадянами Росії. Вони вирішили взяти до рук зброю, щоб боротися проти режиму президента Володимира Путіна.

Крім того, за словами командира РДК, його підрозділ уважно стежив за військовим заколотом глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Нікітін вважає, що ватажок найманців є патріотом Росії. Ба більше, White Rex не виключає союзу між Пригожиним і РДК.

"Ми підтримуємо заворушення, повстання [в Росії, — ред]. Усе, що веде до заворушень, для нас добре", — міркує лідер РДК.

Нагадаємо, що 9 червня РДК і ЛСР заявили, що хочуть демілітаризувати російський кордон силою. За словами керівника політичного крила ЛРС Олексія Барановського, надалі планується створити "демілітаризований пояс" уздовж усього кордону Бєлгородської області. А після звільнення Україною Криму — піти на Москву.

Крім того, 28 червня влада РФ визнала втрати в Білгородській області після рейду РДК. Як заявив губернатор Псковської області, у боях із РДК біля кордону України армія РФ втратила майже півтора десятка солдатів.

Також 24 червня під час заколоту Пригожина командир РДК заявив, що вболіває за "вагнерівців". Нікітін закликав усіх прихильників РДК до активних дій і повалення кривавого путінського режиму.