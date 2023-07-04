"Відповів за свої слова": Лепс виплатив мільйон рублів за нібито знищений Leopard (відео)

Артисти Григорій Лепс та Микола Басков обіцяли винагороду бійцям, яким вдасться вивести з ладу танки ЗСУ. Окупант "Веном" нібито знищив Leopard у Луганській області, за що отримав мільйон від співака.

Російський співак Григорій Лепс виплатив мільйон рублів окупанту, який нібито підбив танк ЗСУ німецького виробництва Leopard. Про це відомо з публікації артиста у його соцмережах від 3 липня.

Ворожий армієць не показав обличчя та не озвучив своє справжнє ім’я, лише позивний — "Веном".

"Я — військовослужбовець спеціального підрозділу Міністерства оборони, позивний "Веном". Наразі отримав один мільйон рублів від народного артиста Росії Григорія Лепса за знищений танк Leopard", — сказав він на камеру.

Боєць швидко показав пачку купюр та подякував усім ініціаторам акції. Також російський загарбник пообіцяв, що нібито перемога буде за країною-агресоркою.

Пізніше на кадрах з’явився представник окупаційної влади Луганської області та "підтвердив" слова окупанта.

"Я відповів за свої слова", — підписав відео Лепс.

Нагадаємо, 14 червня у росЗМІ проінформували, що співаки Григорій Лепс та Микола Басков підтримали ініціативу виплат російським військовим за знищення танків ЗСУ. За кожен підбитий Leopard або Abrams окупантам готові виплачувати мільйон рублів.

16 червня на новину відреагувала українська артистка Оля Полякова. Вона пообіцяла тисячу доларів за копняка Григорію Лепсу або Миколі Баскову. Також гроші зможе отримати той, кому вдасться плюнути у ворожих співаків і зафільмувати це.