Контрнаступ ЗСУ розвиватиметься за сценарієм Херсонської операції, — експерт

Полковник Петро Черник зауважив, що в українському суспільстві склалися певні хибні наративи, що цьогорічна операція має бути блискавичною на кшталт Харківської. Однак слід узяти до уваги — противник зробив висновки.

Контрнаступ Збройних сил України у 2023 році розвиватиметься за сценарієм Херсонської операції, який українські бійці провели восени минулого року. Однак від наступальних дій українських захисників не слід очікувати блискавичності. Таку думку 4 липня висловив військовий аналітик полковник Петро Черник під час онлайн-брифінгу у Military Media Center.

Експерт пояснив, що будь-яка класична наступальна військова операція має чотири стадії: початок, розвиток успіху, закріплення успіху і завершення. На цьому етапі ЗСУ перебувають на другій стадії і розвивають успіх, особливо на Південному фронті України.

Черник наголосив, що в українському суспільстві склалося хибне уявлення про те, що контрнаступ ЗСУ у 2023 році буде аналогічним Харківській операції у вересні минулого року. Однак за цей час противник зробив певні висновки та вибудував так звану "лінію Суровікіна" — класичну ешелоновану лінію оборони за всіма правилами військової науки, зазначив експерт.

"Пам’ятаємо найголовніше правило цієї війни — непоспіх. Людські потенціали між нами й противником неспівмірні. "Жуківщина" для нас неприйнятна", — зазначив Черник.

Експерт переконаний, що нинішній контрнаступ має всі ознаки Херсонської операції, яка тривала понад три місяці.

"Три місяці дуже важкої роботи. Логістична петля повністю себе виправдала. Що це означає? Постійне знищення боєкомплекту, паливно-мастильних матеріалів і, особливо, артилерії. Судячи з показників, знищення в червні 688 стволів — це щось безпрецедентне", — акцентував експерт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 22 червня висловив упевненість у тому, що контрнаступ української армії матиме успіх. За його словами, події розгортатимуться за сценарієм осені минулого року.