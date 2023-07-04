"Працює резервна схема": надійність енергоживлення Запорізької АЕС підвищено, — Укренерго

Фахівці "Укренерго" відновили роботу однієї з резервних ліній електропередачі, що живлять ЗАЕС.

Запорізька АЕС буде отримувати електроенергію з об’єднаної енергосистеми, повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Тепер, навіть якщо ворог знову пошкодить основну магістральну лінію енергоживлення 750 кВ, ЗАЕС буде отримувати електроенергію для охолодження реакторів та інших власних потреб з об’єднаної енергосистеми за резервною схемою", — йдеться у повідомленні компанії.

За інформацією "Укренерго", ремонтні бригади декілька місяців чекали на можливість доступу до цієї лінії для проведення відновлювальних робіт. Але постійні обстріли росіян не давали можливості спеціалістам розпочати роботи. Всього з моменту повномасштабного вторгнення "Укренерго" понад 15 разів ремонтувало лінії, що живлять ЗАЕС.

"Щоразу, виїжджаючи на відновлення ліній живлення ЗАЕС, наші ремонтники ризикують життям, адже працюють в зоні досяжності ворожої артилерії. Але вони розуміють, що на іншій шальці терезів – ядерна безпека всієї країни. Тож, попри загрозу обстрілів, готові знову і знову виконувати свою роботу, щоб забезпечити Запорізьку АЕС електроенергією, необхідною для її безпечної експлуатації", — розповіли в "Укренерго".

4 липня повідомлялося, що Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО, висловив свою занепокоєність щодо можливої атаки Росії на Запорізьку АЕС і наголосив, що такі дії матимуть глобальні наслідки.

Нагадаємо, 9 березня Фокус писав, що Запорізька АЕС повністю знеструмлена через ракетні удари ЗС РФ. В "Енергоатомі" зазначили, що якщо протягом зазначеного часу зовнішнє живлення станції не поновлять, може статися аварія з радіаційними наслідками для всього світу.