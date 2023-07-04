"Цілеспрямований удар": ЗС РФ влучили поблизу місця прощання з воїном у Первомайському (відео)

Російські війська обстріляли місто на Харківщині фугасним снарядом. Внаслідок ворожої атаки постраждала 31 людина, серед них — 10-місячне немовля. Командир спецпідрозділу Kraken Немічев каже, що удар прийшовся в 800 метрах від місця проведення прощання з полеглим бійцем Фадєєнком на псевдо "Малиш".

Внаслідок удару ЗС РФ по місту Первомайський постраждала 31 людина, дев’ятеро з них — діти. Про це 4 липня повідомив у соцмережах голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зокрема, серед них 10-місячне немовля та однорічна дитина", — додав посадовець.

Керівник Харківської ОВА проінформував, що пошкоджень зазнали вісім багатоповерхівок та автомобілі. Чотири автівки згоріли.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що вибух пролунав приблизно о 13:35.

"За попередньою інформацією, росіяни здійснили обстріл фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на паркуванні", — написав він.

Керівник ОП зазначив, що усі поранені госпіталізовані.

Сюжет "Суспільне" з місця подій

Начальник штабу спецпідрозділу ГУР Kraken Костянтин Немічев проінформував, що ворожий снаряд влучив у будинок, який знаходиться на відстані 800 метрів від місця проведення церемонії прощання з їхнім полеглим побратимом Олегом Фадєєнком на псевдо "Малиш", який пізніше перейшов воювати у 3 ОШБр.

"Те, що це був цілеспрямований удар по людях, що прийшли попрощатися з Олегом, сумнівів нема, адже за весь час війни це третій приліт по місту", — підкреслив він.

Військовий заявив, що окупанти не мають честі та замість бою з захисниками продовжують бити по мирних мешканцях.

Пост Костянтина Немічева від 4 липня Фото: Скріншот

Нагадаємо, вибух на Харківщині пролунав у час, коли в місті Первомайський мала проходити церемонія прощання з захисником Олегом Фадєєнком. Військовослужбовець загинув під Бахмутом як командир розвідувального взводу у складі 3 ОШБр.

Також 4 липня лунали вибухи в тимчасово окупованому Севастополі. Місцеві повідомляли, що у будинках трусились вікна та стіни.