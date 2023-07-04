"Досі всі цілі": у Міноборони розповіли, як HIMARS переломили хід війни (відео)

За словами заступника міністра Анни Маляр, швидкість установки — 85 кілометрів на годину. Вона може розвернутися, відстрілятися і виїхати всього за хвилину. Така швидкість зменшує шанс бути виявленою.

Поява американських РСЗВ Himars влітку 2022 року у ЗСУ стала дуже неприємною несподіванкою для російських окупантів. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

За її словами, тоді з'ясувалося, що всі логістичні шляхи, склади з боєприпасами, а також місця дислокації військ ворога розташовуються в зоні ураження реактивної системи.

"Злякавшись і відчувши перші величезні втрати, окупанти почали полювання на HIMARS'и. Але так досі нікого і не спіймали", — заявила Маляр.

Вона зазначила, швидкість установки — 85 кілометрів на годину. Вона може розвернутися, відстрілятися і виїхати всього за хвилину. Така швидкість зменшує шанс бути виявленою.

Також Маляр назвала найвідоміші випадки застосування Himars:

Високоточний удар 1 січня 2023 року по будівлі ПТУ в місті Макіївка, коли, за різними даними, загинули від півсотні до 600 мобілізованих росіян.

Знищення бази окупантів у селі Праві Саги, поблизу Олешок.

"Для українських військових "Хаймарси" стали реальною зброєю перемоги. Адже "Одна ракета — одна знищена ціль" — це недосяжний результат для застарілих радянських аналогів", — заявила Маляр.

Вона також розповіла, якими боєприпасами може стріляти РСЗВ Himars:

MLRS — 45 км;

GMLRS — 70 км;

ER GMLRS — 150 км;

ATACMS — 300 км;

експериментальна ракета PrSM — 499 км.

Також 4 липня повідомлялося, що бійці Сил оборони точно вразили ворожий танк. Унаслідок влучного удару ворожому танку, ймовірно, відірвало вежу. Побачивши це, українські бійці не стали стримувати свої емоції.