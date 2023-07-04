"Звільнення Криму наближається": у ГУР висловилися про вибухи в Севастополі (відео)

За словами Андрія Юсова, спокій і тиша настане в Криму лише після повного звільнення півострова.

Вибухи в Севастополі вказують на наближення процесу звільнення й деокупації Криму. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про вибухи в Севастополі, то чому скаржитися? Українські громадяни. Проукраїнськи налаштовані люди, які чекають повернення законної влади, навпаки радіють цим звукам. Це означає, що звільнення й деокупація Криму наближається", — заявив він.

Юсов заявив, що коментарі про вибухи в Криму більше не надаватимуть.

"Тільки можемо констатувати: спокій і відсутність вибухів на тимчасово окупованих Україною територіях, зокрема й у Криму, буде повністю тоді, коли раш*сти звідти підуть геть. До того часу все, що відбувається на окупованих територіях, — за це несе відповідальність окупаційна "адміністрація", — наголосив він.

Нагадаємо, що 4 липня в тимчасово окупованому Криму прогриміли гучні вибухи. За словами авторів контенту, в Севастополі була відчутна вибухова хвиля з боку моря. У місті тряслися вікна та стіни, а також спрацювала сигналізація автомобілів від вибухів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни неможливе без повернення півострова. За його словами, українці не уявляють розвитку держави без Криму.