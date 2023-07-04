"Три дні ми мовчимо": Маляр пояснила, чому українці не знають про успіхи контрнаступу (відео)

Заступниця голови Міноборони відмітила помітний розвиток інформаційної культури в Україні. Однак, за її словами, особливо важко кілька днів не інформувати суспільство про реальну ситуацію на фронті.

Збройні сили України просуваються на передовій, але українцям про це не кажуть. Відповідну заяву заступниця міністра оборони Ганна Маляр зробила на Всеукраїнському форумі лідерства жінок 4 липня, повідомляє Фокус.

"Вкрай складно пояснювати суспільству, що зараз три дні ми мовчимо. Ми просуваємось, але ми вам не скажемо", — поділилась вона.

Також, як передає "Укрінформ", заступниця міністра повідомила, що в Україні трапляються лише поодинокі випадки витоку інформації. За її словами, інформаційна культура "стрибнула непомірно далеко" і українцям є чого навчити інші країни.

"Ми не запровадили інформаційну цензуру, і це помічають всі партнери. І це унікально під час такої війни. Разом з тим ми змогли за рік привчити суспільство до певної інформаційної культури", — підкреслила Маляр.

Заступниця голови Міноборони проінформувала, що міністерство має 11 спікерів, і навіть Головне управління розвідки (ГУР) — двох офіційних та публічних речників. Посадовиця зазначила, що "раніше такого не було".

"Нам вдалось зробити Міністерство оборони інформаційним лідером", — заявила Маляр.

Нагадаємо, також заступниця голови Міноборони Ганна Маляр розповіла, як РСЗВ HIMARS влітку 2022 року злякали російських окупантів. За її словами, усі логістичні шляхи, склади зі снарядами та місця дислокації бійців ворога виявились у зоні ураження системи.

4 липня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що мешканці міста прогнозують його деокупацію. Ймовірність звільнення Маріуполя, на думку радника, підтверджують і фінансові проблеми у загарбників.