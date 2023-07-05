Вибух в окупованій Макіївці: ЗСУ знищили склад боєприпасів ЗС РФ (відео)

Один із жителів окупованого міста зафіксував на камеру момент потужного вибуху на складі російських окупантів.

У вівторок, 4 липня, на території тимчасово окупованої Макіївки Донецької області було знищено склад боєприпасів Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомив офіційний Telegram-канал Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Автори публікації зазначили, що причиною вибуху на ворожому складі стала ефективна робота українських військових.

"Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці", — заявили у СтратКомі ЗСУ.

У відомстві також опублікували відео, на якому зафіксовано момент вибуху.

Нагадаємо, що за словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, вранці 3 і 4 липня на окупованій території Запорізької області лунали вибухи. "Прильоти" зафіксували в кількох населених пунктах.

Ми також повідомляли, що 4 червня в районі 4-ї години ранку невідомий безпілотник атакував адміністративну будівлю в місті Кубинка Московської області. За даними російських журналістів, дрон-камікадзе завдав удару по будівлі однієї з військових частин.

Ще ми писали 3 липня про те, як бійці 77 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищили ворожі снаряди на Бахмутському напрямку. На кадрах, опублікованих службою зі зв'язків із громадськістю, можна побачити численні вибухи