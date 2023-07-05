Призначення нового генсека НАТО: Байден визначився з кандидатурою, — ЗМІ

За даними журналістів, у Європарламенті можуть не схвалити вибір Джо Байдена через політичні розбіжності з імовірним кандидатом.

Президент США Джо Байден наполягає на тому, щоб нинішня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн отримала посаду генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу. Про це пише The Telegraph, посилаючись на власні джерела.

У публікації йдеться про те, що американський лідер намагався переконати главу Єврокомісії, яка раніше була міністром оборони ФРН, стати генсеком НАТО, побоюючись, що підходящий наступник Єнса Столтенберга не з'явиться в найближчий рік.

"У нас буде проблема наступного року, тому що стає очевидно, що ситуація не стане кращою, ніж цього року", — повідомило журналістам джерело.

За інформацією ще одного джерела, за останні кілька років Байден і фон дер Ляєн встановили "міцні зв'язки". Повідомляється, що глава Єврокомісії "покладається на розвіддані Вашингтона".

За словами Урсули фон дер Ляєн, для неї велика честь бути включеною до списку потенційних кандидатів. При цьому її представник заявив, що вона "не підходить для цієї роботи".

Також повідомляється, що в Європарламенті можуть відкинути кандидатуру фон дер Ляєн, оскільки праві депутати не підтримують її політику.

Нагадаємо, що 4 липня пресслужба НАТО повідомила про продовження мандата генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга ще на один рік. Очікується, що це рішення буде офіційно затверджено на саміті у Вільнюсі.

Раніше, 9 червня, ми писали про те, що глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес висловив бажання очолити НАТО. За словами Джо Байдена, щоб це сталося, потрібно домогтися консенсусу всередині Альянсу.