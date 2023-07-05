Ризикують перенапружитися: ЗМІ дізналися, як у РФ збираються поповнити втрату ПВК "Вагнер"

У РФ, ймовірно, не будуть оголошувати повну мобілізацію військовозобов'язаних, а поповнять втрати після заколоту Пригожина іншим шляхом.

Російська Федерація має намір відправити в Україну більше "кадировців" і в'язнів, щоб зайняти позиції, залишені бійцями приватної військової компанії "Вагнер". Про це пише Bloomberg 4 липня з посиланням на представників європейської розвідки.

У публікації зазначається, що заколот Євгена Пригожина позбавив Росію частини найбільш досвідчених бійців. У зв'язку з цим у РФ виникла потреба в нових силах.

Офіційні особи повідомили, що підрозділи ЗС РФ ризикують перенапружитися на тлі контрнаступальних дій України на Бахмутському напрямку. За їхніми даними, РФ перекинула велику кількість військ до Бахмута після відходу звідти "вагнерівців".

"Рішучість Путіна уникнути повної військової мобілізації означає, що найближчими тижнями Росія, ймовірно, відправить на передову ще більше чеченців і засуджених", — вважають європейські офіційні особи.

Автори статті також зазначають, що раніше "кадировці" не проявляли себе, як ефективні бійці в Україні.

Нагадаємо, що 29 червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що ПВК "Вагнер" більше не братиме участі в бойових діях на території України. За його словами, це був найефективніший підрозділ РФ.

Раніше, 20 червня, Держдума РФ ухвалила в третьому читанні поправки щодо звільнення ув'язнених від кримінальної відповідальності за участь у війні проти України. Для цього злочинець має підписати контракт зі ЗС РФ під час мобілізації або воєнного стану.

Ми також писали про те, що 4 липня верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель назвав три основні уроки, які має засвоїти Євросоюз за підсумками проваленого заколоту Євгена Пригожина в Росії.