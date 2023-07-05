Загроза ядерної катастрофи: в ISW розповіли, чи є ймовірність підриву ЗАЕС

Американські аналітики вважають, що погрози окупантів, пов'язані із Запорізькою АЕС, можуть бути частиною ширшої інформаційної операції Росії.

Наразі ймовірність того, що Російська Федерація спровокує ядерну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції, є низькою. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 4 липня.

Американські аналітики стверджують, що реактори ЗАЕС були сконструйовані таким чином, щоб витримувати значні пошкодження. Зважаючи на це, російський саботаж на ЗАЕС навряд чи може спричинити великий викид радіації.

"Наразі малоймовірно, що Росія спричинить радіаційний інцидент на ЗАЕС", — йдеться у звіті.

Як зазначають аналітики, в Україні дійшли схожих висновків. За оцінкою українських джерел, навіть у разі детонації передбачуваних вибухових пристроїв, реактор, імовірно, не буде пошкоджено.

У ISW також вважають, що ядерний шантаж може бути частиною ширшої інформаційної операції Росії, спрямованої на те, щоб звинуватити Україну в безвідповідальності на ЗАЕС напередодні саміту НАТО.

Ще одним мотивом ІПСО росіян може бути зупинка контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, що за словами представника ГУР Андрія Юсова, заяви російських пропагандистів щодо ситуації на ЗАЕС є частиною інформаційної операції.

При цьому президент України Володимир Зеленський попередив, що глобальна безпека повністю залежить від уваги світової спільноти до дій окупантів на Запорізькій АЕС.

Зі свого боку доктор фізико-математичних наук, ексспівробітник Інституту ядерних досліджень НАН України Людвіг Литвинський заявив, що в разі теракту на Запорізькій АЕС "апокаліпсису" не станеться.