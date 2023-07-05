Британська розвідка повідомила про "чистки" генералів РФ після заколоту ПВК "Вагнер"

У Міноборони Великої Британії зазначили, що арешти таких авторитетних у збройних силах постатей, як генерал Сергій Суровікін, викличуть розкол у середовищі військової еліти РФ.

Британська розвідка звернула увагу, що після збройного заколоту ПВК "Вагнер" із публічного поля зникли російські воєначальники — заступник командувача російськими військами в Україні генерал армії Сергій Суровікін і заступник міністра оборони генерал-полковник Юнус-бек Євкуров. Про це 5 липня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

У звіті йдеться, що Суровікін не з'являвся на публіці з 24 червня, а Євкуров не був присутнім на телевізійному виступі керівництва Міністерства оборони РФ 03 липня 2023 року.

"Підозра, яка потенційно впала на старших офіцерів, підкреслює, як невдалий заколот Пригожина посилив наявні лінії розлому в співтоваристві національної безпеки Росії", — зазначили в британському Міноборони.

Тим часом поки що немає підтверджень того, що Суровікін і Євкуров заарештовані. Найімовірніше, російська влада підозрює генералів у зв'язку з куратором "вагнерівців" Євгеном Пригожиним, — Суровікіна з 2017 року, з часів служби в Сирії з 2017 року. Євкуров же засвітився на відео в розмові з Пригожиним під час захоплення "вагнерами" Ростова-на-Дону.

"Хоча Суровікін здебільшого відомий на Заході своєю жорстокою репутацією, він є одним із найшанованіших старших офіцерів у російських збройних силах; будь-які офіційні санкції проти нього, найімовірніше, спричинять розкол", — підсумувала британська розвідка.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу 3 липня вперше прокоментував військовий заколот ПВК "Вагнер", організований Євгеном Пригожиним. Глава відомства заявив, що план Пригожина провалився через те, що "особовий склад Збройних сил виявив вірність присязі та військовому обов'язку".