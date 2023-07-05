Успіхи ЗСУ під Бахмутом: українські бійці просуваються в районі Кліщіївки, — Генштаб

Прорив ЗСУ на флангах на Бахмутському напрямку перекриє російським загарбникам південну дорогу, яка веде до самого міста, і північну дорогу з Бахмута на Слов'янськ.

Сили оборони України мають успіх на південному фланзі Бахмутського напрямку. Зокрема, українські бійці просуваються в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області та закріплюються на досягнутих рубежах. Про це 5 липня повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Українські підрозділи продовжують чинити тиск на флангах під Бахмутом і вибивати противника із займаних позицій. Своєю чергою росіяни чинять потужний опір і підтягують резерви.

"У районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат. Тривають важкі бої. ", — сказав речник.

Карта бойових дій в Україні. Джерело: deepstatemap.live

На інших ділянках фронту Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ. На Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках бійці ЗСУ продовжують утримувати займані позиції, уточнив Ковальов.

Зазначимо, прорив ЗСУ на флангах Бахмутського напрямку може серйозно підірвати оборонний потенціал противника в самому Бахмуті. У разі звільнення Кліщіївки південна дорога до Бахмута росіянам буде недоступна, а зайнятий виступ біля Дубово-Василівки і вихід до населеного пункту Берхівка перекриє окупантам доступ до дороги з Бахмута на Слов'янськ.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Сирський 3 липня заявив, що Сили оборони під час контрнаступу в Донецькій області зможуть звільнити тимчасово окуповане місто Бахмут. За його словами, наступальні дії українських військ йдуть за планом.