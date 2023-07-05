"Я впевнений": Сирський анонсував звільнення Бахмута і назвав втрати ЗС РФ

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, історія ПВК "Вагнер" завершилася, а втрати росіян у 8-10 разів перевищують українські.

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Українські військові під час контрнаступу зможуть звільнити тимчасово окуповане місто Бахмут у Донецькій області. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Сирський в інтерв'ю ABC News, опублікованому 3 липня.

"Ми всі хотіли б домогтися такого результату, але поки що все розвивається за планами, які були розроблені та затверджені. Я б назвав це природним процесом досягнення нашої перемоги без будь-якого тиску або підштовхування з боку кого-небудь".

На запитання, чи впевнений він у тому, що Україна зможе повернути Бахмут, Сирський відповів: "Так, звичайно. Я впевнений".

Втрати ЗСУ та ЗС РФ під час контрнаступу

Генерал Сирський зазначив, що контрнаступ українських військ іде за планом. Він також зазначив, що противник під час контрнаступу зазнав великих втрат, які часто у 8-10 разів перевищують втрати українських військ. Особливо великі втрати окупантів за кількістю вбитих.

Раніше деякі західні офіційні особи також зауважували важкі втрати як в окупантів, так і в українських військ під час літніх бойових дій, особливо на південному напрямку.

Як зазначає видання, російські війська набагато сильніше закріпилися на лінії фронту, що простягнулася на тисячі кілометрів. Наразі Україна заявила, що з початку контрнаступу їй вдалося відвоювати щонайменше сім населених пунктів. Просування вздовж лінії фронту також призвело до того, що західні чиновники повідомили, що деякі території, які утримуються підтримуваними Росією силами з 2014 року, можливо, були звільнені.

Історія "Вагнера" завершилася

Сирський також заявив, що історія "вагнерівців" завершена після їхньої невдалої спроби заколоту в Росії. Однак події в Росії, за словами Сирського, не вплинули на ситуацію на полі бою в його районі відповідальності на сході України.

"Для нас було б краще, якби в самій Росії були якісь негативні наслідки. Але для мене це не має значення. Я думаю, що історія "Вагнера" закрита", — заявив Сирський.

Це твердження генерал підтвердив також після інтерв'ю. У своєму Telegram-каналі він опублікував скриншот інтерв'ю і написав: "Вагнер" — усе. Тепер про це знають і на ABC.

Нагадаємо, 4 липня представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що росіяни стали рідше намагатися штурмувати позиції Сил оборони під Бахмутом. Він пов'язує це зі страхом регулярних військ зазнати втрат як їхні попередники-найманці.

Нагадаємо, 22 червня в мережі з'явилося відео атаки 3-ї окремої штурмової бригади на бліндаж росіян у районі Бахмута. Захисникам вдалося ліквідувати весь особовий склад ворожих військ.