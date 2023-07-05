Склад БК розлетівся на квартал: вибух у Макіївці показали з дрона (фото, відео)

Росіяни тримали боєприпаси до реактивних систем залпового вогню на території недобудованого житлового масиву, що спричинило значні руйнування.

Російські загарбники втратили значний склад боєприпасів, який організували на території тимчасово окупованої Макіївки. Відео наслідків вибуху з дрона опублікували у Telegram-каналі Donetchanyn.

Окупанти зберігали БК на території недобудованого житлового масиву. У повідомленні вказано, що в локації зберігалися снаряди до реактивних систем залпового вогню.

"Учора через паління на цьому складі та недотримання правил безпеки, даний склад злетів у повітря", – повідомили автори.

Також у повідомленні подякували місцевим мешканцям, які підсвітили розташування складу та чекають на повернення України.

Telegram-канал Donetchanyn показав й точне місце розташування складу боєкомплектів. БК детонував приблизно 3 години. Орієнтовно загарбники зберігали снаряди до РСЗВ БМ-21 "Град".

склад БК у Макіївці Фото: Telegram-канал Donetchanyn

Вибух складу БК у Макіївці

Сили оборони України 4 липня о 21:40 знищили склад боєприпасів російських військ у Макіївці. Це відбулося внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів українських військ. Якою саме зброєю відбулося ураження об'єкта, представники Сил оборони України не назвали.

Внаслідок удару Сил оборони України по непідконтрольній Макіївці нібито десятки місцевих отримали поранення. Окупаційна адміністрація росіян заявила, що постраждали 25 людей. Під вогнем опинилися житлові квартали та лікарня на території в Червоногвардійського району.

Нагадаємо, артилерія бригади ДШВ знищила склад боєприпасів в районі Бахмута. На Бахмутському напрямку російські загарбницькі підрозділи залишились без значної кількості боєприпасів завдяки артилеристам десантного підрозділу. Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський позитивно оцінив дії українських десантників.