ЗСУ завдали удару по Макіївці та знищили склад БК: росіяни заявили про десятки поранених (відео)

За даними Страткому ЗСУ, внаслідок влучного пострілу був знищений військовий об'єкт ЗС РФ, а окупаційна адміністрація регіону заявила про пошкодження цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення.

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Внаслідок удару Сил оборони України по непідконтрольній Макіївці є десятки поранених серед місцевих. Про це у своєму Telegram-каналі заявив очільник окупаційної адміністрації частини Донеччини Деніс Пушилін.

З його слів, під вогнем опинилися житлові квартали і лікарня на території в Червоногвардійського району. Будівлі зазнали пошкоджень, а у значній кількості повилітали шибки. Постраждали школа і дитячий садок. Під час удару по складу боєприпасів у Макіївці, зі слів Пушиліна, постраждали 25 осіб.

Окупаційна влада Макіївки, зі свого боку, повідомила про 36 поранених впродовж минулої ночі. Внаслідок події загинула одна людина, а загалом було пошкоджено 9 закладів охорони здоров'я та десятки житлових будинків. Також вибухи нібито чули у Горлівці та у Донецьку.

Вибух у Макіївці 4 липня 2023 року

Сили оборони, 4 липня, о 21:40 знищили склад боєприпасів російських військ у Макшіївці. Це відбулося внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів українських військ. Якою саме зброєю відбулося ураження об'єкта, представники Сил оборони України не назвали.

Нагадаємо, 2 липня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку російські загарбницькі підрозділи залишились без значної кількості боєприпасів завдяки артилеристам десантного підрозділу. Він назвав й конкретну локацію, де був знищений об'єкт. Це відбулося поблизу населеного пункту Ягідне.

Також наприкінці червня у ЗСУ підтвердили удари по Бердянську. Позиції противника було уражено на околицях міста, яке захопила понад рік тому Російська Федерація. Військові нагадали, що плани противника з кожним успішним ударом ЗСУ руйнуються, адже від таких ударів страждає логістика ЗС РФ, і українські захисники зможуть отримати нові успіхи.