У Кремлі заперечують, що Цзіньпін застеріг Путіна від застосування ядерної зброї в Україні

За словами спікера президента РФ Дмитра Пєскова, вся інформація про розмови лідерів двох країн нібито повністю відображена в офіційних документах, тому все інше є "вигадками".

У розмові з російськими журналістами прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не підтвердив інформацію видання Financial Times про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін застеріг Володимира Путіна від застосування ядерної зброї під час його візиту до Москви в березні 2023 року. Про це 5 червня повідомляє російське пропагандистське видання lenta.ru.

Пєсков підкреслив, що за підсумками візиту було надано "значну інформацію" у вигляді документів і заяв для преси. Він зазначив, що всі інші твердження, що стосуються попереджень від китайського лідера, нібито є вигадками.

"Суть переговорів була чітко викладена в ухвалених документах. Все інше є вигадками", — заявив Пєсков.

Що писав Financial Times про застереження Сі Цзіньпіна

Як уже повідомлялося, бретонська газета Financial Times 5 червня з посиланням на анонімні джерела серед китайських топчиновників повідомила, що під час березневої зустрічі голова КНР Сі Цзіньпін застеріг президента РФ Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні.

Так, один із радників китайського уряду розповів британським журналістам, що стримування Путіна від застосування ядерної зброї є ключовим елементом стратегії Китаю з відновлення відносин з Європою.

Нагадаємо, 27 червня експерти проаналізували документи білоруської залізниці та з'ясували, як Росія планує перевозити тактичну ядерну зброю до Білорусі.