Бригада "Маґура" за допомогою САУ Paladin знищила танк Т-90М "Прорив" на Запоріжжі (відео)

На відео видно, як біля палаючого російського танка "Прорив" повзе один танкіст. Як склалась доля інших членів екіпажу достеменно не відомо.

Бригада "Маґура" використала самохідну гаубицю М109 Paladin для удару по найновішому російському танку Т-90М "Прорив". Після удару вижив лише один член екіпажу. Відео з кадрами влучання опублікував журналіст Юрій Бутусов.

У дописі вказано, що удар нанесено на Запорізькому відтинку фронту, де воює бригада "Маґура" — 47 окрема механізована бригада ЗСУ. Після влучання танк "Прорив" загорівся — над ним угору здійнявся стовп вогню, схожий на феєрверк. Також видно, що вижив лише один член екіпажу — він намагається врятуватись і повзе подалі від бронемашини у напрямку дерев. Решта екіпажу, схоже, згоріли.

Танк Т-90 "Прорив" горить після удару гаубиці "Паладін"

Юрій Бутусов також зазначив, що вартість техніки, яку втратила армія РФ — близько 4,5 млн дол.

Танк Т-90М "Прорив" почав надходити у армію РФ у 2020 році. Тоді вважалось, що це "вершина танкобудування", яка замінить танк "Армата", який так і не вдалось довести до ладу.

На порталі The Military Balance 2022 вказується, що станом на 2022 рік Росія мала 67 танків Т-90 "Прорив".

Аналітики порталу Oryx, на основі опублікованих відео та фото, підрахували, скільки танків даного виду втратила армія РФ. За їхніми оцінками ідеться про 23 знищених бронемашин — тобто третину від наявної кількості.

Скільки танків Т-90М "Прорив" втратила армія РФ

Самохідні гаубиці M109 Paladin розроблені у США всередині минулого століття. Перше використання відбулось у В'єтнамській війні і з того часу — ще у 13 війнах та конфліктах. Гаубиця стріляє снарядами калібру 155 мм на відстань від 14,6 до 30 км — залежно від виду снаряда.

В Україні перші САУ "Паладін" з'явились у травні 2022 року — про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Протягом півтора року стало відомо про гаубиці, які ЗСУ отримала від Норвегії, Бельгії, Британії, США.

Офіційно невідомо, скільки M109 отримали бійці ЗСУ. Але за повідомленнями у ЗМІ можна нарахувати близько 86 одиниць.

У мережі також можна знайти відео з кадрами роботи САУ. На відео видно, що гармата здатна обертатись на кут 360 градусів, вміщує 6 осіб екіпажу, швидко стріляє (3-6 постріли/хв.).

Як працює САУ M109 Paladin

Зазначимо, протягом початку червня 2023 року бійці ЗСУ щонайменше двічі публікували відео, на якому зафіксували влучання по танку Т-90М "Прорив": 3 червня танк дістали навіть у лісі, 8 червня — бронемашина "розійшлася по шву". Тим часом українські військові дослідили вміст танка. Фахівці з'ясували, що "найтехнологічніший" "Прорив" всередині точно такий самий, як старий радянський Т-72.

Нагадуємо, 5 липня Генштаб ЗСУ підтвердив успіхи на Бахмутському відтинку фронту. За словами командування, бійці звільнили село Кліщіївку на південь від Бахмуту.

Тим часом сталось фаєр-шоу на окупованій частині Запорізької області. Мер Мелітополя Іван Федоров пояснив, що запалали склади БК армії РФ.