Йдуть колонами: у Криму окупанти переганяють військову техніку, — "АТЕШ" (відео)

За даними партизанів, російським військам критично не вистачає військової техніки — вона знищується швидше, ніж встигають відновлювати.

Військові колони Росії були помічені під час переміщення через Сімферополь, тимчасово окуповане місто в Криму. Це свідчить про пересування військової техніки російськими військами. Рух "АТЕШ" у Telegram опублікував відео колон із технікою.

Також у джерелі зазначається, що партизани активно готуються до деокупації Криму.

"Після початку контрнаступу Сил оборони України техніки через Крим перекидається все більше. Її критично не вистачає, бо знищується вона швидше, ніж встигають відновлювати. Крім того, вона все частіше ламається в пунктах постійної дислокації. Хто ж до цього причетний? Ми активно готуємося до деокупації півострова і вживатимемо всіх необхідних заходів", — йдеться в повідомленні "АТЕШ".

Нагадаємо, що 4 липня в тимчасово окупованому Криму прогриміли гучні вибухи. За словами авторів контенту, у Севастополі була відчутна вибухова хвиля з боку моря. У місті тряслися вікна та стіни, а також спрацювала сигналізація автомобілів від вибухів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни неможливе без повернення півострова. За його словами, українці не уявляють розвитку держави без Криму.