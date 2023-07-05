Комплекс "Тунгуска" в руках бійців ЗСУ успішно вражає крилаті ракети та БПЛА (фото)

Як показує практика зенітний комплекс, розроблений у 80-х роках минулого століття, не втратив своєї актуальності — бійці 24-ї ОМБр успішно застосовують "Тунгуску" для знищення російських ракет.

Українські захисники успішно збивають крилаті ракети противника за допомогою зенітного гарматно-ракетного комплексу 2С6 "Тунгуска". Спостерігачі на каналі OSINTtechnical 4 липня опублікували у Twitter знімки з українською системою ППО, яка уразила ворожу ракету.

Спостерігачі звернули увагу на нанесені на техніці символи. Судячи з усього, зображені іранський безпілотник Shahed і крилата ракета ЗС РФ. Також установка має символіку 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Коротко про комплекс 2С6 "Тунгуска"

Комплекс 2С6 "Тунгуска" розроблявся в 1980-х роках, але незважаючи на поважний вік має вельми непогані тактико-технічні характеристики, які, як показує практика, досі актуальні.

Машина призначена насамперед для захисту механізованих підрозділів на марші, оскільки здатна вести вогонь як з місця, так і на ходу. Комплекс має вдосконалену систему управління вогнем з лазерним далекоміром, відповідач "свій-чужий" і допоміжну силову установку.

ТТХ 2С6 "Тунгуска"

Екіпаж: 4 особи;

Бойова вага: 34,8 т;

Довжина: 7,93 м;

Ширина: 3,23 м;

Висота: 4,02 м;

Озброєння: дві двоствольні 30-мм гармати 2А38, 8 ПУ ракет 9М311;

Зона ураження за висотою: 15-3500 м (ракетами), 0-3000 м (снарядами);

Дальність стрільби: 2500-8000 м (ракетами), 200-4000 м (снарядами)

Скорострільність: 4800 пострілів на хвилину;

Двигун: В-84М30 потужністю 700 к.с;

Максимальна швидкість: 65 км на годину.

Раніше повідомлялося, що держкорпорація "Ростех" заявила про модернізацію ЗРПК "Панцир-СМ", призначеним для сухопутних і повітряно-десантних військ. Поліпшення торкнуться систем виявлення, а саме — буде встановлено нову РЛС для ефективного виявлення ракет системи HIMARS.