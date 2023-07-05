У Вашингтоні лунали невдоволення на адресу Зеленського через "Північні потоки", — ЗМІ

За інформацією ЗМІ, Київ давав обіцянки не вживати дій, які можуть розширити масштаби війни. При цьому ЦРУ нібито прагне дистанціюватися від будь-яких дій, здатних поставити виживання РФ під загрозу.

Вашингтон нібито висловив невдоволення Зеленському за диверсію на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" у вересні минулого року. Інформація про це з'явилася в розслідуванні Newsweek, де йдеться про роль ЦРУ в повномасштабному вторгненні Росії в Україну.

У журналі з посиланням на свої джерела повідомляють, що ЦРУ прагне дистанціюватися від будь-яких дій, здатних поставити виживання Росії під загрозу, що могло б призвести до ескалації військового конфлікту далі на територію Європи. А оскільки США відіграє провідну роль у підтримці України, не бажаючи при цьому вступати в пряму конфронтацію з Росією, у Вашингтоні виявилися вкрай незадоволені спробами Києва порушити хід речей.

Крім диверсії на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік — 2" 26 вересня 2022 року, видання згадує й інші інциденти, якими також були не задоволені у Вашингтоні. А саме вибух на Кримському мосту 8 жовтня 2022 року, а також атаку двома безпілотниками Кремля 3 травня 2023 року.

"Ці атаки здаються такими, що суперечать обіцянкам Зеленського про те, що Україна не робитиме дій, які можуть розширити масштаби війни", — пишуть у Newsweek.

У виданні також із посиланням на високопоставленого співробітника розвідки адміністрації Джо Байдена зазначають, що "в основі всього, що відбувається в Україні, йде таємна війна з таємними правилами". У Вашингтона і Москви існує багаторічний досвід розроблення цих таємних правил, у яких величезну роль відіграє ЦРУ.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року сталося кілька вибухів на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2", що призвело до значних руйнувань. Офіційні розслідування данської, норвезької та німецької влади так і не дійшли висновків про організатора або виконавця диверсій. Серед найпопулярніших версій обговорювалася причетність Росії, США або невідомої проукраїнської групи. Що стосується останньої версії, розслідувач із Bellingcat Арік Толер називав навіть ім'я ймовірного українського військового, якого, за його словами, підозрювали в підриві російського газопроводу "Північний потік".

Як відомо, президент України Володимир 10 березня 2023 року спростував причетність України до підриву "Північного потоку". За словами гаранта, подібні заяви зі звинуваченнями на адресу Києва тільки грають на руку Росії.

Фокус раніше писав про те, що за інформацією ЗМІ військову допомогу Україні контролює ЦРУ, а не Пентагон .