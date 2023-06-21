У Billingcat назвали ім'я українського військового, підозрюваного у підриві "Північного потоку" (фото)

За словами розслідувача Bellingcat Аріка Толера, найголовніше ім'я цього військового – Валерій Колесник. Станом на початок року він служив у ЗСУ.

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Розслідувач із Bellingcat Арік Толер назвав ім'я українського військового, якого підозрюють у підриві російського газопроводу "Північний потік". Про це Толер написав у себе в Twitter.

Так, розслідувач згадав матеріал видання Bild, в якому йдеться про те, що слідство в Німеччині перевіряють на причетність до атаки на трубопровід "Північний потік" українського військовослужбовця Валерія К. Видання Expressen опублікувало його фото.

За словами Толера, повне ім'я цього військового – Валерій Колесник. Повідомляється, що слідчі обшукали квартиру мешканки Франкфурта-на-Одері, яка має спільну дитину з українцем, який нібито може бути причетний до диверсії. Правоохоронці Німеччини припустили, що він міг бути одним із тих, хто орендував яхту "Андромеда" для нібито підриву "Північного потоку".

За словами Толера, Валерій Колесник із Дніпра. Станом на початок року він служив у ЗСУ.

"Фото знайти нескладно — воно прив'язане до облікового запису ВКонтакті під псевдонімом зі згадкою Дніпра. Виконання пошуку з розпізнавання осіб показало збіг з людиною на ім'я Валерій Колесник (порівняйте з Валерієм К. у звіті Spiegel), який із Дніпропетровської області", — написав Толер.

Валерій Колесник Валерій Колесник

Він зазначив, що Валерій Колесник, можливо, є військовослужбовцем 93-ї бригади ЗСУ, яка виконує бойові завдання на передовій. Так, номер телефону чоловіка, на який було зареєстровано його сторінку в ВК, записано в інших користувачів, зокрема, як "Колесник 93-я бригада".

"Чесно кажучи, я гадки не маю, як співробітники цієї групи можуть бути пов'язані з підводною диверсійною місією", — зазначив Толер.

Розслідувач заявив, що є ще один чоловік з таким самим ім'ям з тієї ж області, який служить в українській армії. Щобільше, є також третій Валерій Колесник. За його словами, вони знайомі між собою. Принаймні "дружать" у соціальних мережах.

Україна заперечує причетність до підриву газопроводу

Як пише видання The Wall Street Journal, Україна категорично заперечує причетність до вибуху на газопроводі "Північний потік".

Президент України Володимир 10 березня 2023 року Зеленський спростував причетність України до підриву "Північного потоку". За його словами, публікація матеріалів зі звинуваченнями на адресу Києва грає на руку лише Росії або бізнес-групам, які зацікавлені в тому, щоб проти Москви не запроваджувалися потужні санкції.

"Щодо Північного потоку, то ми не маємо до цього жодного відношення… Ми чітко розуміємо, де це з'являлося, на яких медіамайданчиках, яких держав… і звідки ця інформація могла йти. Я вважаю, що це дуже небезпечно, що деякі незалежні медіа роблять такі кроки", — сказав він.

Крім того, 8 березня свою позицію висловив голова Міноборони Олексій Резніков. Він заявив, що операція з підриву газопроводу була б компліментом для українських спеціальних сил, але це не справа їхніх рук.

"Для мене це досить дивна історія, яка не має нічого спільного з нами. Я думаю, що офіційне розслідування, що проводиться відповідними владними структурами, виявить усі деталі", — сказав він.

Нагадаємо, що 13 червня ЦРУ нібито закликало Україну не підривати "Північний потік". Журналісти стверджують, що в операції нібито брали участь шість військовослужбовців СЗГ. Під чужими іменами ті орендували човен і за допомогою підводного апарату поринули на дно Балтійського моря.