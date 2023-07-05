Хамам, ресторан та спортзал: ЗМІ показали елітний бронепоїзд Путіна зсередини (фото)

Загалом на оздоблення нових вагонів, які робились у 2018-19 роках, росіяни втратили близько 1 млрд руб. Гроші пішли на розкіш, але окремі безпекові питання не вирішили — дещо працює ще з часів СРСР.

Російські журналісти проникли у бронепоїзд президента РФ Володимира Путіна. На світлинах — розкішні інтер'єри, вартістю сотні мільйонів рублів, виготовлені у рекордно швидкі терміни. Деталі внутрішнього оздоблення спецпоїзда, яким пересувається очільник Кремля, опубліковано розслідувачами некомерційного проєкту Михайла Ходорковського "Центр "Досьє".

Медійники отримали документацію Російської залізниці ("РЖД" — рос.). Згідно з цією документацією, путінський бронепоїзд містить 22 вагони. Частина з них виготовлені ще за часів СРСР, частина — створені за спецзамовленням Кремля. Ремонтом та оновленням займалась компанія "Циркон Сервіс" — 25 тис. документів цієї компанії потрапили до рук журналістів.

Одне з надтермінових замовлень стосувалось спортивно-оздоровчого вагону. "Досьє" отримали схему цього вагона — список обов'язкового спорядження складається з 33 позицій.

Спортивно-оздоровчий вагон у спецпоїзді Путіна

На світлинах, які зробив спецагент розслідувачів, видно частини інтер'єру, серед якого президент Путін планував оздоровлюватись:

пів десятка спортивних тренажерів;

Спортивні тренажери у бронепоїзді

канапа для масажу;

Канапа для масажу в потязі Путіна

спеціальні пристосування для косметологічних процедур.

Косметологічне устаткування для Путіна

Також є цікавий список устаткування для омолодження та порятунку життя:

апарати для штучної вентиляції легень та дефібрилятор;

пристрій для радіоліфтингу, для ультразвукової терапії Ionto Sono, а також косметичний комбайн Ionto Beauty — призначаються для омолодження шкіри.

Займаючись спортом, Путін має можливість дивитись телебачення за допомогою системи Mirror Media за 1,2 млн руб. Але у цьому випадку виявили проблему, вказано у документах "Досьє": сигнал переривався, коли поїзд рухався під мостами. При чому цю проблему російські фахівці так і не змогли вирішити.

Хамам — парна лазня, яку також примудрилися втиснути у путінський бронепоїзд. На світлинах — стіни декоровані дрібною керамічною плиткою сіро-рожево-червоного кольору та усі пристосування для комфортного відпочинку.

Хамам у поїзді Путіна

У документах "Циркону" — інформація ще про кілька цікавих вагонів, які входять до складу спецпоїзду:

вагон для нарад, по центру якого встановлено покритий зеленим стіл;

Вагон для нарад у потязі Путіна

два ресторани, бар (за 558 млн руб.), танцювальний зал (за 491 млн руб.), мультимедійний центр (за 405 млн руб.).

Обідній стіл у поїзді Путіна

Крім того, журналісти роздобули схему бронювання — вказано, які саме ділянки мають підвищений захист.

Броньовані частини вагонів, у яких їздить Путін

Деякі вагони також повністю захищені від прослуховування.

Місце у вагоні, захищене від прослуховування

Є у розкішного бронепоїзда і слабке місце — це безпека зв'язку, вказано розслідувачами. Вони отримали світлини устаткування, яке використовують російські фахівці — воно створене ще за часів СРСР і з того часу не оновлювалось. Автори з "Досьє" цитують працівників, які обслуговують апаратуру — вони дивують, що вона настільки стара.

Апаратура для захисту зв'язку, розміщена в спецпоїзді Путіна

Деталі розслідування "Центру "Досьє" зібрані у 14 хвилинному відео, розміщеному в Youtube-каналі проєкту.

Як виглядає бронепоїзд Путіна всередині

Нагадуємо, Путін вкотре почав нагнітати ситуацію навколо Запорізької АЕС, нагадує журналіст Вадим Денисенко. На думку журналіста, очільник Кремля копіює Карибську кризу, через яку ледь не почалась ядерна війна між США та СРСР.

Видання NYT зазначило, що президент Росії готовий піти на будь-які кроки, щоб вижити. Путіну вдалось перемогти заколотника Пригожина, але його чекають нові виклики особистій безпеці, припускають автори.