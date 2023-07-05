Готовий на все, щоб вижити: Путін хоче купити силовиків після заколоту Пригожина, — NYT

За словами журналістів, Путін уже скоро зіткнеться з новими загрозами. Він продовжує зміцнювати апарат безпеки, який складається з представників різних груп інтересів.

Related video

Президент РФ Володимир Путін хоче підкупити всіх своїх силовиків після бунту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Він приділяє особливу увагу особистій безпеці. Про це пише видання The New York Times.

Повідомляється, що глава Кремля уникав великомасштабних чисток, які інші авторитарні лідери проводили у відповідь на спроби державного перевороту. Можливо, він боїться подальшої дестабілізації своєї системи влади.

"Президент діє дуже раціонально", — сказала російська опозиціонерка Катерина Шульман.

За її словами, Путін готовий на все заради своєї безпеки, він не зупиниться ні перед чим, щоб вижити. Його реакція на подію 24 червня скоріше схожа на "пряник, ніж на батіг". Зараз система влади у РФ дуже крихка, щоб сподіватися на масштабні чистки.

На думку політичних аналітиків, Путін уже скоро зіткнеться з новими загрозами. Він продовжує зміцнювати апарат безпеки, який складається з представників різних груп інтересів.

Як заявив професор політології Європейського університету в Санкт-Петербурзі Григорій Голосов, у довгостроковій перспективі Путін уже програв.

"Цілком можливо, що, дивлячись на те, як розвивався заколот Пригожина, деякі інші гравці в силових структурах побачили, скажімо так, більш правдоподібний образ дій для себе", — сказав Голосов.

Аналітики вважають, що війна проти України, яка триває, теж є чинником дестабілізації системи влади у РФ. На думку наукового співробітника Німецького інституту міжнародних відносин Миколи Петрова, Путін зараз стоїть перед дилемою.

"Якщо залишити принцип лояльності важливішим за ефективність, то не буде тих ризиків, які були пов'язані з заколотом. Але й надії на більш ефективне функціонування системи теж не буде", — сказав він.

Нагадаємо, що ЗМІ 4 липня повідомили, що Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї в Україні. За даними журналістів, слова китайського лідера може бути достатньо, для того, щоб президент РФ не застосовував ЯО. Утім, багато хто сумнівається в щирості Пекіна.

Однак потім у Кремлі сказали, що Цзіньпін не застерігав Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. За словами спікера президента РФ Дмитра Пєскова, уся інформація про розмови лідерів двох країн нібито повністю відображена в офіційних документах, тому все інше є "вигадками".