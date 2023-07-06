Простояли майже рік: у Білорусі ліквідують табори для мобілізованих РФ (фото)

Як зазначають журналісти, три наметові містечка для російських військових почали згортатися майже одночасно — у День незалежності Білорусі.

Компанія Planet Labs зафіксувала ліквідацію наметових містечок у Республіці Білорусь, у яких Російська Федерація розміщувала своїх мобілізованих. Про це пише "Білоруська служба Радіо Свобода".

Повідомляють, що табори розташовувалися на території трьох основних білоруських полігонів і використовувалися для військової підготовки росіян.

"Табори, які майже рік були розгорнуті на території Білорусі, Росія використовувала для навчання своїх мобілізованих людей", — заявив директор Дослідницької мережі "Нова геополітика" Михайло Самусь.

Полігон "Обуз-Лісновський" під Барановичами

На супутниковому знімку від 4 липня 2023 року видно, що від російського табору під Барановичами майже нічого не залишилося. Повідомляється, що станом на 6 червня 2023 року там було ще близько 150 наметів. Зараз майже всі вони демонтовані.

Табір було розгорнуто в Білорусі в жовтні 2022 року. У ньому могли проживати близько 3000 військовослужбовців.

Полігон "Обуз-Лесновський"

Полігон "Лепельський"

На полігоні "Лепельський" росіяни почали розміщувати своїх військових у жовтні 2022 року. Ще 2 липня там можна було побачити 75 наметів, у яких могли проживати приблизно 1500 військовослужбовців.

Судячи із супутникових знімків, станом на 4 липня 2023 року військовий табір перебуває в процесі демонтажу.

Полігон "Лепельський"

Полігон "Репище" під Осиповичами

За даними ЗМІ, ЗС РФ почали з'являтися на полігоні "Репище" ще до повномасштабного вторгнення в Україну. На знімку від 2 липня там можна помітити намети, а за два дні їх уже було ліквідовано.

Полігон "Репіще"

Як зазначають журналісти, три найбільші табори, у яких імовірно розміщувалися мобілізовані РФ, почали згортати майже одночасно — у День незалежності Білорусі 3 липня.

Приблизно в цей період стартувало спорудження нового наметового містечка в Білорусі. Очікується, що там можуть розмістити найманців ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, що 3 липня в мережі з'явилися знімки, на яких можна помітити намети, буржуйки для обігріву та настили в Осиповицькому районі Могильовської області Білорусі. У кожному з таких наметів можна розмістити до 60 осіб.

Раніше, 1 липня, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що Білорусь може розмістити у себе до 8 тисяч найманців російської ПВК "Вагнер". За його словами, сили оборони розуміють цю загрозу і перебувають у постійній боєготовності.