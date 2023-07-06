"Ситуація надзвичайно складна": з'явилися нові подробиці обстрілу Львова (фото, відео)

За словами мера Львова Андрія Садового, внаслідок російської атаки пошкоджено близько 60 квартир і 50 машин. Є загиблі та поранені.

Унаслідок нічної ракетної атаки Збройних сил Російської Федерації по Львову пошкоджено десятки будівель і машин, є жертви. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

За даними, через обстріл пошкоджено близько 60 квартир і 50 машин. У багатьох будинках вилетіли вікна. Мешканців пошкоджених будівель готують до відселення.

"Як ви бачите, ситуація надзвичайно складна, тому що є серйозні руйнування будинків, і потрібно буде розпочинати вранці відновлювальні роботи", — підсумував Андрій Садовий.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російської атаки загинули щонайменше четверо людей, ще дев'ятеро поранені. За його словами, під завалами можуть перебувати люди.

Обстріл Львова 6 липня: що відомо

У ніч на 6 липня ЗС РФ завдали ракетного удару по Львову. За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок російської атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Також є влучання в багатоквартирний будинок.

Чиновник також опублікував відео з місця події, зазначивши, що російські окупанти прицільно б'ють по житлових будинках.

Нагадаємо, що 20 червня ЗС РФ також атакували Львів дронами-камікадзе типу Shahed. Було зафіксовано три влучання в об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого сталася пожежа.

Коментуючи удари ЗС РФ по Львову, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна не має у своєму розпорядженні достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб покрити всю територію країни "куполом", як це зробив Ізраїль.