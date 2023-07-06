Контрнаступ на п'яти ділянках: ЗСУ завдали ударів по ЗС РФ та успішно просуваються, — ISW

За даними Інституту вивчення війни, Сили оборони розпочали координовані атаки, з метою послабити логістику і наземні комунікаційні лінії російських сил на всьому периметрі бойових дій.

Сили оборони провели контрнаступальні операції на п'яти ділянках фронту й успішно завдали ракетних ударів по тилу ворога. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 5 липня.

Аналітики зазначають, що українські сили здійснили серію ракетних ударів по російських тилових позиціях уздовж усього фронту, як вночі, так і вдень 5 липня. Особливо дісталося складам боєприпасів у Макіївці, розташованій у Донецькій області. Також зафіксовано удари українських сил по російських позиціях поблизу Дебальцевого та на залізничній станції в Ясинуватій.

Фахівці ISW переконані, що ці удари свідчать про те, що Сили оборони розпочали скоординовану серію атак, спрямованих на ослаблення російської логістики та наземних ліній зв'язку по всьому периметру бойових дій.

ISW попередньо оцінює, що українські сили фокусуються на протидії виснаженню, водночас сповільнюючи процес захоплення територій і водночас послаблюючи російські збройні сили та техніку.

Однак експерти зазначають, що результати цих дій Сил оборони не будуть одразу помітні.

Нагадаємо, 5 липня повідомлялося, що російська пропаганда повідомляла про обстріли об'єктів у Донецьку та сусідніх населених пунктах, стверджуючи, що були влучання в цивільні будівлі. Однак OSINT-розвідка з'ясувала, що в даній місцевості присутня значна кількість військових цілей, по яких ЗСУ мають законне право завдавати ударів.

Також 5 липня повідомлялося, українська артилерія вдарила по складу БК у Макіївці. Детонація була такої сили, що пошкодила будівлі в цілому кварталі.