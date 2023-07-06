Гранати й кулемети: у Москві готуються до чергового заколоту й міських боїв, — ISW

За даними аналітиків, поліцію Московської області зібралися тренувати для можливих боїв у столиці. Утім, далеко не всі силовики хочуть у цьому брати участь.

Після сплеску активності приватної військової компанії "Вагнер" і збройного заколоту 24 червня Кремль продовжує проявляти заклопотаність можливим ризиком збройного повстання в Росії. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті, опублікованому 5 липня.

За даними ISW, один із прокремлівських інтернет-ресурсів повідомив, що поліція Московської області проводитиме тренування з тактики міського бою, стрільби з легкого кулемета, метання гранат і тактичної медицини з метою поліпшення навичок після збройного повстання ПВК "Вагнер". Це вказує на те, що Кремль прагне посилити здатність сил безпеки у Москві захищати режим від потенційних майбутніх загроз, переконані аналітики.

Однак експерти сумніваються в можливості Міністерства внутрішніх справ Росії належним чином підготувати поліцію Московської області до міських боїв.

"Деякі співробітники поліції вже висловлюють незацікавленість у нових планах підготовки, крім багатьох інших проблем, пов'язаних із цим планом. Видання стверджує, що жінки-поліцейські Московської області також намагаються уникнути навчання", — йдеться у звіті ISW.

Як повідомлялося раніше, 5 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час збройного заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина половина росіян підтримала найманців, інша половина — президента РФ Володимира Путіна.

Також 5 липня Військова розвідка Міноборони Великої Британії звернула увагу, що після заколоту ПВК "Вагнер" із публічного поля пропали російські воєначальники — заступник командувача російськими військами в Україні генерал армії Сергій Суровікін і заступник міністра оборони генерал-полковник Юнус-бек Євкуров.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу 3 липня вперше прокоментував військовий заколот ПВК "Вагнер", організований Євгеном Пригожиним. Глава оборонного відомства заявив, що план Пригожина провалився через те, що ЗС РФ нібито проявили вірність присязі.