"Різко змінили курс": ракети, які атакували Львів, спочатку летіли на Київ, — Ігнат

"Калібри", які російські окупанти випустили з акваторії Чорного моря, намагалася знищити авіація по маршруту слідування. Більшість ракет знищили саме у західній частині країни.

Російські ракети, які вдарили по Львову 6 липня, спершу прямували у північному напрямку і очікувалося, що вони битимуть по Києву. Про це в ефірі телемарафона повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, ракети слідували руслом річки Дніпро, щоб обходити українську ППО.

"Цього разу, прямуючи на північ, була ймовірність, що буде Київ під ударом, але ракети різко звернули на захід і атакували Львів. Винищувальна авіація намагалась теж по маршруту слідування їх знищувати, і якась частина була знищена і винищувачем, але, зрештою, більшість ракет була знищена саме на заході. На жаль три ракети прилетіли", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що українська ППО збила 7 з 10 ракет і додав, що винищувачі F-16 могли б дуже допомогти українським військовим знищувати російські ракети, оскільки саме ці типи літаків здатні працювати у ППО і перехоплювати такі повітряні цілі, як дрони-камікадзе і крилаті ракети.

Ракетна атака на Львів 6 липня

В ніч проти 6 липня російські окупанти атакували Львів ракетами "Калібр". Зафіксовані влучання у житлові квартали. Одна з ракет влучила в багатоквартирний будинок. Під завалами будинку опинилися люди.

Очільник Львова Андрій Садовий повідомив, що пошкоджено близько 60 квартир і 50 авто. Мешканців пошкоджених будівель готують до відселення. На цей час відомо про чотирьох загиблих.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну ракетну атаку ЗС РФ на Львів. Він заявив, що заявив, що на російську атаку "обов'язково буде відповідь".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що Україна збила 7 з 10 ракет, але не має у своєму розпорядженні достатньої кількості систем ППО, щоб покрити всю територію країни "куполом", як це зробив Ізраїль.