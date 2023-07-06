Злазив на Еверест і заробив аудит: голову "Київміськбуду" Кушніра відсторонили від посади

Депутати Київради створили тимчасову контрольну комісію, яка перевірятиме діяльність ПрАТ "Київміськбуд" та її керівництва. На підприємстві проведуть аудит діяльності із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм.

У Києві після скандалу з поїздкою за кордон за довідкою по інвалідності відсторонили від займаної посади керівника "Київміськбуду" Ігоря Кушніра. На самому ж підприємтсві проведуть аудиторську перевірку. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"На мою вимогу відбулося спільне засідання Наглядової ради та правління ПрАТ "Київміськбуд", де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. На цей час керівник "Київміськбуду" Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків", — проінформував Кличко.

Він зазначив, що крім цього депутати Київради створили тимчасову контрольну комісію, яка теж перевірятиме діяльність ПрАТ "Київміськбуд" та її керівництва і оприлюднить свої результати.

"Наглядова рада доручила "Київміськбуду" продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами", — зазначив віталій Кличко.

Нагадаємо, що журналісти Bihus.info, з'ясували, що посадовець у травні цього року виїздив за кордон за довідкою по інвалідності. Він поїхав у Гімалаї на відпочинок, де підкорив гору Еверест попри стан здоров'я. На це чиновник витратив $150 000.

Раніше повідомлялося, що кількість чоловіків, які виїхали за кордон за даними ДПСУ істотно зросла з початку літа. 45% чоловіків призовного віку є водіями суб'єктів господарювання.