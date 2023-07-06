"Нічого не розуміє": Путін отримує з фронту тільки хороші новини, — Зеленський (відео)

Глава Кремля, за словами президента України, перебуває не в повній "інформаційній адекватності" і відмовляється чути погані новини з фронту.

Президент РФ Володимир Путін отримує тільки хороші новини з фронту в Україні від свого військового командування. Тому він повністю не може контролювати свою армію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

За словами глави держави, Путін командує лише керівниками і чиновниками, а вони дуже бояться втратити свої посади.

"Але на середній, нижній ланках — він точно не контролює і не розуміє, що відбувається. Іноді ми бачимо це чітко: він говорить про місця, які нібито під російським прапором, а вони повністю контролюються нами", — зазначив Зеленський.

За його словами, це свідчить про те, що Путін не зовсім розуміє, що відбувається, у нього не повна "інформаційна адекватність". Глава Кремля отримує лише позитивну інформацію, а погану чути просто не хоче.

Президент України зазначив, що автократичні люди та лідери, особливо в літньому віці, не хочуть сприймати погані емоції.

"Але це реальність!" — зазначив Зеленський.

Він заявив, що командири почали підтримувати Євгена Пригожина під час заколоту ПВК "Вагнер", бо той був на полі бою поруч із ними.

"Для нас він терорист, а для них — він був із ними на полі бою, із "вагнерівцями" вбивцями... Приїхав до них на фронт, був в окопах тощо. Від цього і є підтримка", — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський про Путіна (дивитися з 14 хвилини)

Нагадаємо, що в тому ж інтерв'ю президент України сказав, що половина РФ підтримала "вагнерівців" у повстанні проти Путіна. Він сказав, що половина населення Росії перебуває в серйозних сумнівах. Цей процес зараз чітко видно.

"Ми всі бачимо цей процес, який показує, що половина населення Росії перебуває в серйозних сумнівах", — додав глава держави.

Крім того, Зеленський пояснив, чому контрнаступ просувається повільно. За словами президента України, через те, що союзники затягують із постачанням зброї, Сили оборони втрачають час, який росіяни використовують для того, щоб краще укріпитися на захоплених територіях.