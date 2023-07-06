Багатостраждальний авіаносець "Адмірал Кузнєцов" вийде в море не раніше 2024 року, — ЗМІ

Наразі корабель стоїть на судноремонтному заводі в Мурманську. Якщо його вдасться "реанімувати", то термін служби авіаносця буде продовжено на 20 років.

Єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", імовірно, знову введуть у стрій не раніше ніж наприкінці 2024 року. Якщо корабель пройде бездоганні випробування, його може бути передано ВМФ не раніше ніж через рік, розповів 4 липня співрозмовник російського агентства ТАСС.

"За скоригованим планом заводські ходові випробування авіаносця мають розпочатися навесні 2024 року, державні — восени того ж року. Якщо випробування пройдуть без зауважень, то корабель може бути переданий флоту наприкінці 2024 року", — розповіло джерело агентства.

Однак якщо під час випробувань буде виявлено проблеми, то процес передачі старого авіаносця буде неминуче перенесено на 2025 рік. Таке зміщення термінів пов'язане з проблемами несвоєчасних поставок обладнання і "постійними змінами вимог замовника".

Тим часом офіційного підтвердження цієї інформації немає, зазначили оглядачі.

Слід звернути увагу, що, за словами співрозмовника агентства, після завершення ремонту і модернізації термін служби авіаносця буде продовжено на 20 років.

Польські оглядачі Defence 24 назвали авіаносець "Адмірал Кузнєцов" і гордістю російського ВМФ, і його прокляттям, оскільки протягом останніх років він кілька разів спалахував, а 2018 року під Мурманськом затонув єдиний плавучий док, придатний для його ремонту.

За даними росЗМІ, авіаносець перебуває на ремонті з 2018 року. Зараз він стоїть у Мурманську "біля стінки" 35-го судноремонтного заводу, філії АТ "Звездочка". За підсумками корабель має отримати "абсолютно нову начинку", зокрема нову палубу з трампліном, силову установку, кабельні траси, систему управління зльотом і посадкою палубної авіації, а також навігаційну систему.

Нагадаємо, на початку року Головне управління розвідки МО України повідомило, що авіаносець "Адмірал Кузнєцов" перебуває в аварійному стані, оскільки корпус корабля настільки піддався корозії, що судно не можна спускати на воду. Повідомлялося, що російські судноремонтники не можуть дати навіть приблизних термінів відновлення корабля.