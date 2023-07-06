"Зустрічалися з ними": Буданов зізнався в "переговорах" із Пригожиними, — The Times

В інтерв'ю журналістам глава розвідки України не відповів прямо, чи їздили його підлеглі на переговори з "вагнерівцями", але зазначив, що йому доводилося бачитися з найманцями Пригожина.

Голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов повідомив, що він "зустрічався" з найманцями ПВК "Вагнер". Він зазначив, що це відбувалося в багатьох африканських країнах. Про це Буданов розповів в інтерв'ю The Times.

На основі документів американської розвідки, розкритих на платформі групового чату Discord, з'явилася інформація про взаємодію ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з українським розвідувальним агентством у січні поточного року. Під час цих "переговорів" Пригожин пропонував передати інформацію про місцезнаходження окупаційних сил ЗСУ в обмін на відхід українських військ із Бахмута.

В одному документі, який потрапив до рук журналістів The Times, ідеться про те, що представники ГУР зустрічалися з представниками Пригожина в одній із неназваних африканських країн.

Буданов безпосередньо не відповів, чи їздили його підлеглі на переговори з "вагнерівцями", але зазначив, що часто доводилося раніше бачитися з найманцями Пригожина.

"Чи стикалися ми з "Вагнером"? Звичайно, ми це робили. Скажімо так: ми "зустрічалися" з ними в багатьох африканських країнах. "Зустрічалися" в багатьох значеннях", — сказав Буданов.

Нагадаємо, 4 липня Євгена Пригожина бачили в Санкт-Петербурзі. Глава ПВК "Вагнер" з'явився в управлінні ФСБ РФ, щоб забрати свою зброю.

5 липня у ЗМІ опублікували фото з проведених в особняку та офісі Євгена Пригожина обшуків. Крім зброї та злитків золота керівник "вагнерівців" мав "особисту кімнату для молитов" і вертолітний майданчик.