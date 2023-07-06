"Мріють повернутися на ті позиції": РФ почала шкодувати про підрив Каховської ГЕС, — Гуменюк

За словами речниці Сил оборони півдня, затоплення лівого берега змусило окупантів кинути свою лінію оборони і тепер вони підриваються на своїх же мінах.

Російські окупанти мріють повернутися на ті позиції, які вони займали до навмисного підриву Каховської ГЕС. Велика вода змусила їх відійти назад. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телеканала Freedom 6 липня.

За її словами, лінія оборони Російської Федерації на лівому березі річки Дніпра змінилася через затоплення територій. Підрив дамби змусив противника суттєво змінити свій план захисту від українського контрнаступу.

"Мінно-вибухові загородження, які окупанти поставили і вважали, що це — основа їхньої безпеки, на сьогоднішній момент змиті водою, повністю знесені й велику небезпеку становлять для самих окупантів, оскільки вони тепер не знають карти мінних полів і можуть цілком підриватися самі на своїх же мінах. Але це, що називається, карма. Тому окупанти, дедалі частіше озираючись назад, мріють повернутися на ті позиції, звідки їх відкинула велика вода", — каже Наталя Гуменюк.

Усі окопи та інші загородження також пішли разом із водою. Тобто їх не можна використовувати для оборони. При цьому в окупантів достатньо логістики для того, щоб продовжити забезпечувати свої формування на захоплених територіях.

Українські військові в цей час продовжують боротися з ворогом і знову вносять корективи в їхні плани.

"Знищення складів із боєприпасами, і знищення командних пунктів — усе це теж удар по логістиці. І знищення місць зосередження ворожої техніки — теж обертається потім нестачею озброєння і неможливістю тримати оборону та проводити обстріли", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 липня повідомлялося, що у ЗС РФ на півдні виник хаос, чим скористалися Сили оборони. Безлад у ворожих підрозділах грає на руку українським військовим. За останню добу РФ втратила щонайменше 300 осіб з особового складу на одному з напрямків півдня.