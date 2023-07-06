На Запорізьку АЕС приїхав топпредставник Путіна, — росЗМІ (фото)

На території станції також побував колаборант Євген Галицький, яким разом з Сергієм Кірієнком переконалися, що ЗАЕС "працює у штатному режимі".

На тимчасово окуповану російськими військами Запорізьку АЕС приїхав перший заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації Сергій Кирієнко, повідомило видання "РИА "Новости"

Окупанти твердять, що Кирієнко начебто переконався, що "станція працює в штатному режимі, порушень меж безпеки немає".

Разом з Кирієнко на станції також побував колаборант — так званий "тимчасово виконуючий обов’язки губернатора" Запорізької області Євген Балицкий.

Відомо, що у червні росіяни зупинили автоматичну передачу Україні даних із датчиків, які передавали інформацію щодо показників радіації на Запорізькій АЕС.

Зі слів виконуючого обов'язки керівника Державної інспекції з ядерного регулювання Олега Корікова, відповідна команда була дана з Москви. Тепер представники Міжнародного агентства з атомної енергії, що працюють на території станції, змушені записувати чи фотографувати інформацію з датчиків та передавати дані до штаб-квартири МАГАТЕ, де показники та дані вводять у відповідну систему, до якої має доступ й Україна.

Представник Путіна та колаборант Балицький приїхали на ЗАЕС Фото: t.me/znppofficial

У червні Фокус писав про те, що Росія закрила для України доступ до інформації про рівень радіації на Запорізькій АЕС. Російська сторона не має наміру йти на компроміси у цьому питані. Виправити ситуацію можна лише у разі демілітаризації та деокупації ЗАЕС.

5 липня пресслужба МАГАТЕ повідомила, що агенція запросила додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності мін чи вибухових речовин на об'єкті, зокрема на дахах реакторних блоків 3 та 4.

Також 5 липня очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що під час недавніх інспекцій на Запорізьку АЕС фахівці не зафіксували жодних ознак мінування, але в агенції, як і раніше, "надзвичайно насторожені".