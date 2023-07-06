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Таємні перемовини США і РФ щодо України: у Байдена відповіли на чутки

Фото: Flickr | США зосереджені на посиленні допомоги Україні для успіху на полі бою

Заступник прессекретаря Білого дому Ендрю Бейтс переконаний, що адміністрація Байдена зосереджена виключно на досягненні максимальних результатів Києва на полі бою.

У Вашингтоні спростували інформацію, раніше опубліковану в ЗМІ про те, що нібито США з квітня 2023 року ведуть неофіційні переговори з Росією про дипломатичне врегулювання військового конфлікту в Україні. За словами заступника прессекретаря Білого дому Ендрю Бейтса, адміністрація Байдена розраховує на успіх Києва на полі бою, а не на організацію мирних переговорів щодо України. Розшифровку розмови з журналістами опублікували на сайті Білого дому.

"Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати допомагати Україні домогтися успіху на полі бою, щоб вони могли вести переговори з позиції максимальної сили на своїх умовах і ні на чиїх інших умовах", — заявив офіційний представник американського лідера в бесіді з журналістами на борту літака президента США Джо Байдена, який вирушив із Вашингтона до штату Південна Кароліна.

Ендрю Бейтс також додав, що не збирається говорити від імені будь-яких приватних осіб, які не є членами адміністрації Байдена.

"Я б порадив вам зв'язатися з тими людьми, яких стосується повідомлення", — зазначив заступник прессекретаря Білого дому, відповідаючи на запитання журналіста про репортаж британського телеканалу NBC News, де йшлося про те, що колишні високопосадовці американського уряду ведуть неофіційні перемовини, зокрема й із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, щодо можливих мирних перемовин з Україною.

Раніше Фокус писав, що низка колишніх високопоставлених чиновників і експертів США нібито кілька місяців обговорюють з російськими чиновниками, вченими та аналітиками можливе дипломатичне рішення щодо врегулювання військового конфлікту в Україні. За інформацією британського телеканалу NBC News, Білий дім обізнаний про такі консультації. А в одній із зустрічей брав участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Незабаром у МЗС РФ спростували участь глави міністерства в подібних консультаціях.