За однієї умови: захисники України можуть поїхати у відпустку за кордон - ДПСУ (відео)

За словами речника ДПСУ, військові можуть скористатись правом виїду за кордон. Але для цього потрібно виконати певну офіційно затверджену процедуру.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що військовослужбовцям дозволяється виїздити за кордон під час воєнного стану. Також пояснив, які вимоги законодавства щодо цього питання. Про це він розповів у прямому ефірі "Всеукраїнського телемарафону".

Спершу Демченко нагадав, що військовим дозволено іти у відпустку — так було раніше, і так само — в умовах воєнного стану. При цьому вони мають право на 30 днів загальної відпустки та ще 10 днів — за сімейними обставинами.

Також речник коротко описав процедуру отримання дозволу: "Як і раніше, так і зараз, ДПСУ забезпечує пропуск військовослужбовців, які перебували у відпустці і за рішенням їхнього керівництва їм було надано дозвіл виїхати за межі країни".

На завершення офіцер-прикордонник перелічив підрозділи Сил оборони, бійці яких можуть вільно скористатись відпусткою і перетнути кордон:

ЗСУ;

Національна гвардія;

ДПСУ.

Чи дозволен військовслужбовцям їхати у відпустку за кордон

Що написано у законодавстві України щодо відпусток військових

30 червня вступив у дію Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану". У чинному документі вказано наступне:

військовослужбовець має право на щорічну відпустку тривалістю до 30 діб;

також він має право ще на 10 діб відпустки за сімейними обставинами;

відпустку можна ділити на частини, але частина не може тривати понад 15 діб;

якщо військовий використав 10 діб щорічної відпустки до 30 червня, то має право на додаткові 20 діб.

строковики отримали право на відпустку такого ж розміру — 30 діб;

у тривалість відпустки не зараховується проїзд в обидва боки, але потрібно врахувати, що поїздка в один бік не повинна тривати довше двох діб.

Як оформити відпустку військовослужбовцю

Процедура оформлення відпустки описана у Законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Також про порядок дій ідеться у матеріалі порталу "BBC Україна", створеному на основі рекомендацій Міноборони України.

Етапи оформлення відпустки військовослужбовцю:

написати рапорт про відпустку і подати його командиру;

у рапорті не забути вказати деталі — дати, адреси, вид транспорту, пункт пропуску;

разом з рапортом додати документи, які обґрунтовують потребу виїхати за кордон (свідоцтва про народження дітей, довідка про тимчасовий захист для перебування родини в іноземній державі тощо);

якщо командир дозволяє відпустку, то видається відповідний наказ — цей наказ є дозволом виїхати з країни;

також для виїзду можна оформити виїзний квиток.

Які документи потрібні для виїзду

Про документи також розповіли в Міноборони:

закордонний паспорт;

військовий квиток або посвідчення офіцера;

відпускник квиток (у ньому вказується адреса, куди прямує військовий);

витяг з наказу про відпустку.

Нагадуємо, військовослужбовці, які отримали поранення, можуть скористатись спеціальною інструкцією: що потрібно робити, щоб отримати необхідну медичну допомогу. В інструкції докладно описано, як допомога надається і як оформлюється.

Крім того, може виникнути потреба оскаржити дії військово-лікарської комісії щодо стану здоров'я після поранення. Тоді можна звернутись до іншої інструкції — про порядок оскарження рішення ВЛК.