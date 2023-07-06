"І всі кивають головами": РФ бреше в ООН про "шахеди" й вигороджує Іран, — Подоляк

Радник голови ОП зауважив, що армія РФ майже щоночі атакує територію України іранськими безпілотниками, які забирають життя мирних громадян.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк обурився заявам Росії, про те, що вона не використовує іранські безпілотники у війні проти України. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 6 липня.

Михайло Подоляк зазначив, що практично щоночі іранські дрони, так звані "шахеди", атакують українські міста та забирають життя мирних людей.

При цьому Російська Федерація у стінах Організації об’єднаних націй намагається виправдати Іран, який і є постачальником смертоносної зброї, що вбиває наших громадян.

"Росія цинічно намагається брехати у стінах ООН, вигороджуючи Тегеран і кажучи, що розповіді України про іранські дрони – це фейк. І всі кивають головами, продовжуючи слухати "аргументи" країни-агресора. Цирк на колесах", — написав він.

Радник глави ОП зауважив, що Україна вже неодноразово запрошувала представників Секретаріату ООН для експертизи збитих іранських дронів, щоб довести причетність Ірану до поставок російській армії бойових БпЛА.

За словами Подоляка, така експертиза дозволить остаточно розставити всі крапки над "і" та назвати речі своїми іменами.

"Чому ж тоді Росія, яка на засіданнях Радбезу називає використання іранських дронів фейком, так протидіє направленню такої місії? Мабуть, тому, що сама усвідомлює жалюгідність своєї позиції", — зазначив радник.

Атака "шахедів" по Україні: що відомо?

Під вечір четверга, 6 липня, у низці областей України було оголошено повітряну тривогу через запуск іранських "шахедів". Повітряні сили ЗСУ заявили, що загалом було запущено три хвилі БПЛА: о 22:15, 22:51 та 23:00.

Через деякий час місцеві Telegram-канали почали писати про вибухи в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, 19 червня речниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголосила, що ворожа армія може посилити атаки безпілотниками, коли отримає чергову партію від Ірану.

Фокус також повідомляв, що 5 липня Михайло Подоляк висловився про те, як важко вибивати допомогу із західних партнерів, поки РФ продовжує руйнувати українські міста.