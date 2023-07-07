Вибухи і "прильоти": росіяни поскаржилися на масовану атаку БПЛА на Курську область

За даними росЗМІ, у селі Любимівка дрони двічі скинули боєприпаси на електропідстанцію. Ще кілька вибухових пристроїв було скинуто в селищі Тьоткіно.

6 липня Курська область Росії стала метою масових атак безпілотних літальних апаратів. Про це 7 липня повідомляє російське медіа Baza.

Так, приблизно о 5 ранку один із БПЛА скинув два боєприпаси на електропідстанцію в селі Любимівка.

Пізніше, ближче до 11-ї ранку, інший дрон, який нібито прилетів з боку України, скинув боєприпас біля хутора Ведмежий, розташованого всього за 700 метрів від кордону.

Приблизно через півтори години сталася атака дрона-камікадзе на селище Тьоткіно. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав. Близько 17-ї години безпілотник знову було виявлено над селищем Тьоткіно. Російським прикордонникам нібито вдалося збити його, використовуючи автоматичну зброю.

За годину після цього інший дрон знову скинув два вибухові пристрої неподалік від Тьоткиного.

Ближче до 9 вечора безпілотник знову скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію в Любимівці. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

При цьому губернатор Курської області Роман Старовойт не коментував подію.

Нагадаємо, 5 липня повідомлялося, що Бєлгородська та Курська області Росії потрапили під інтенсивний обстріл. Пошкоджено з десяток будинків і машин, а також ЛЕП.

Раніше також повідомлялося, що в Бєлгородській області недалеко від кордону з Україною 3 липня збили два дрони — "Валькірію" і "Лелеку". БПЛА заглибилися на понад 20 кілометрів у тил противника.