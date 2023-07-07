Росіяни створили "Азовський флот" у окупованому Маріуполі: у розвідці Британії назвали мету

Новий військово-морський округ володітиме 8 бойовими кораблями, зокрема 3 сучасними корветами типу "Каракурт", які можуть запускати крилаті ракети "Калібр".

В окупованому Маріуполі ВМФ Росії 1 липня 2023 року створив новий Азовський військово-морський округ. Він, ймовірно, підтримуватиме тилові та контрпартизанські завдання. Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії 7 липня.

Зазначається, що новий округ підпорядковуватиметься Чорноморському флоту. В його розпоряджені будуть 8 бойових кораблів. Серед них 3 сучасні корвети типу "Каракурт", які можуть запускати крилаті ракети "Калібр".

"Азовське море є життєво важливим морським регіоном для РФ, оскільки воно пов'язує її внутрішні водні шляхи з міжнародними морськими шляхами. У контексті війни це може бути альтернативний варіант поповнення запасів збройних сил, якщо сухопутні маршрути Росії на південь України будуть порушені", — йдеться в повідомленні розвідки.

У відомстві припускають, що Азовський військово-морський округ зосередиться на підтримці тилу та контрпартизанських завдань, а Чорноморський флот тим часом зосередиться на далеких ударних операціях.

Нагадаємо, що у розвідці Британії повідомляли, що Росія тренує дельфінів для охорони бази російського Чорноморського флоту в Севастополі. Кількість дельфінів у порту бази ЧФ в Севастополі зросла вдвічі порівняно з минулим роком.

Раніше повідомлялося, що ВМФ РФ намагається замаскувати свої найпотужніші кораблі у Чорному морі. На фрегат "Адмірал Григорович" нанесли темний камуфляж у носовій частині корабля і на корм, щоб збити з пантелику операторів морських БпЛА.