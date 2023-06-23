Росія використовує бойових дельфінів для охорони кораблів у Севастополі, — британська розвідка

Для охорони бази російського Чорноморського флоту в Севастополі Росія вирішила задіяти дресированих дельфінів. Також росіяни облаштували щонайменше чотири шари сіток і плавучих загороджень, що закривають вхід у гавань.

Related video

Росія тренує на анексованому півострові Крим дельфінів, яких можна використовувати в боротьбі з Україною, повідомляє британська розвідка. Так Росія посилює охорону головної бази Чорноморського флоту в Севастополі.

Кадри показують, що кількість плаваючих дельфінів у порту бази Чорноморського флоту в Севастополі майже подвоїлася порівняно з минулим роком.

"Останніми тижнями цей захист, досить імовірно, також було посилено збільшенням кількості навчених морських ссавців. Супутникові знімки показують, що плавучих загонів для ссавців у гавані стало майже вдвічі більше, і, найімовірніше, там мешкають дельфіни-афаліни", — ідеться в повідомленні.

Згідно зі звітом, з минулого року ВМФ Росії вклав значні кошти в гарантування безпеки бази на півострові, анексованому Росією 2014 року, і забезпечив вхід до порту міста "щонайменше чотирма шарами сіток і плавучих загороджень".

Відомо, що дресированих морських тварин Росія використовує і в Арктиці. Щоправда там задіяні не дельфіни, а кити-білухи та тюлені, перед якими ставлять різні завдання.

Фокус писав про те, що 21 червня в Севастополі пролунали два вибухи. Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що в місті нічого не відбувається і все спокійно. Водночас жителів міста налякали два вибухи і сирена, яка пролунала незадовго до них.

Зауважимо, що 21 червня о 14:00 у Севастополі пролунав звук сирени, який налякав як місцевих, так і окупантів. У місцевих телеграм-каналах севастопольці висловили припущення, що чули навчальну тривогу.