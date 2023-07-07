Військовослужбовці ЗСУ можуть виїздити за кордон навіть під час війни: що для цього потрібно

Право перетинати державний кордон навіть в умовах воєнного стану військовослужбовцям ЗСУ надає Закон України. Для цього необхідно зібрати необхідні документи та подати рапорт.

Попри закриті кордони для чоловіків призивного віку від 18 до 60 років, українські захисники можуть виїзджати за кордон навіть під час дії воєнного стану. Можливість виїхати за межі України військовослужбовцям гарантує стаття 11 Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України".

"Стаття 11. Виїзд з України військовослужбовців. Військовослужбовці можуть виїжджати з України на загальних підставах", — йдеться у законі.

Так, військовослужбовці мають право виїхати за кордон у відпустку. Для цього потрібно зібрати необхідні документи.

Що потрібно, щоб виїхати за кордон:

Найперше потрібно подати паспорт до свого командира підрозділу не пізніше ніж за 15 днів до початку відпустки. У рапорті варто вказати наступну інформацію:

вид і тривалість відпустки;

адресу і телефон для зв’язку під час відпустки;

вид транспорту і час проїзду до місця відпустки і назад;

пропозицію щодо тимчасової заміни на посаді (за потреби).

Також важливими є додатки до рапорта.

свідоцтво про шлюб для родини, яка проживає за кордоном;

документ про місце проживання сім’ї за кордоном;

медичний висновок або свідоцтво про народження дитини тощо.

Отже, законна підстава на виїзд –зустріч з родиною, яка тимчасово виїхала з України.

Як правильно подати рапорт

1.Подавати рапорт потрібно у 2-х примірниках. На одному з них має бути вказана дата і підпис особи, яка прийняла рапорт (начальник або командир). Цей примірник залишається у військовослужбовця для подальшого оформлення документів.

2.Поданий рапорт передається до штабу військової частини, де його має розглянути командир частини. Він ухвалює рішення щодо надання відпустки. Воно оформлюється наказом, який надає право виїжджати за межі країни. Також можна використати відпускний квиток, де вказаний термін відпустки і дозволена можливість перетину державного кордону України. Оскаржити рішення командира у разі відмови фактично неможливо.

3. Перед відпусткою потрібно взяти витяг із наказу про відпустку, де має бути зазначено, що військовослужбовець може перетинати державний кордон.

4. Далі військовослужбовець має стати на облік ВСП (військової служби правопорядку) і вже можна перетинати кордон.

Повний перелік документів для виїзду військовослужбовця за кордон

закордонний паспорт ;

військово-обліковий документ;

посвідчення військовослужбовця та відпускний квиток із зазначенням про відпустку за кордоном;

витяг з наказу, у якому вказане місце проведення відпустки, із дозволом на виїзд за межі території України.

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