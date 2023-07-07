"Мін не бачили": фахівці МАГАТЕ отримали додатковий доступ на ЗАЕС, — Гроссі

Рафаель Гроссі заявив, що фахівці МАГАТЕ поки що не бачили вибухівки на Запорізькій АЕС. Утім, їх досі не пустили на дахи 3-го та 4-го енергоблоків.

Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі заявив про те, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії отримали додатковий доступ на майданчик Запорізької атомної електростанції в Україні, повідомляє прес-служба МАГАТЕ.

За інформацією агентства, фахівці з ядерної енергії вчора змогли перевірити ширшу ділянку периметра великого ставка-охолоджувача ЗАЕС, ніж раніше.

Вони змогли відвідати ізолюючі ворота, що відокремлюють ставок-охолоджувач від того, що залишилося від Каховського водосховища.

У МАГАТЕ заявляють, що ворота були укріплені противагами і піском, і витоку води зі ставка не було. Фахівці також побували на затворі, що відокремлює зливний канал прилеглої Запорізької ТЕЦ від водосховища. Цей канал і ставок містять запаси води, необхідні для охолодження ЗАЕС.

"На наші прохання наші фахівці отримали додатковий доступ на об'єкт. Поки що вони не бачили ні мін, ні вибухівки. Але їм, як і раніше, потрібен додатковий доступ, зокрема на дахи 3-го і 4-го енергоблоків і частини машинних залів. Я, як і раніше, сподіваюся, що цей доступ буде надано найближчим часом. Я продовжуватиму повідомляти про події щодо цього", — сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

5 липня Фокус повідомляв про те, що МАГАТЕ запросило додатковий доступ до об'єктів ЗАЕС. За словами Рафаеля Гроссі, представники МАГАТЕ оглянули ділянки периметра великого ставка-охолоджувача і здійснили піший огляд території АЕС. У результаті цих дій експерти не виявили жодних візуальних ознак мінування або наявності вибухових речовин.

Також 5 липня в МАГАТЕ заявили, що з огляду на заяви про загрозу диверсії на Запорізькій АЕС фахівці МАГАТЕ уважно стежать за ситуацією на станції, але під час нещодавніх інспекцій ознак мінування там не виявили.