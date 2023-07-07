"Нікого не допустили": Україна не може повернути тіла загиблих у Оленівці бійців, — омбудсмен

Практично рік минув з моменту, як стався теракт в одній із колоній Донецької області, де окупанти утримували полонених. Російська сторона приховує сліди злочину і не йде на контакт.

Українській стороні не вдалося повернути тіла загиблих військових у колонії в Оленівці. Обміняли лише кількох поранених. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 7 липня.

За його словами, верифікувати, а тим більше повернути назад на батьківщину тіла загиблих українських військових, які стали жертвами вибуху в Оленівській колонії на окупованій території Донецької області, все ще не вдалося через позицію Росії.

Робота з цього питання, зазначив омбудсмен, усе ще триває.

"Щодо поранених. Спочатку в нас взагалі не було інформації, хто поранений, скільки вижило, де вони зараз перебувають. Станом на сьогодні нам вдалося повернути кількох поранених, які перебували в цьому бараку", — йдеться в повідомленні.

Також Дмитро Лубінець розповів, що після трагедії звернувся до уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової. Він запропонував їй разом поїхати в Оленівку і розібратися з тим, що насправді сталося. Із собою він хотів узяти експертів із різних країн.

Спочатку Російська Федерація навіть погодилася на такий крок, однак потім з'явилася інформація про те, що вони терміново прибирають цей барак і проводять там ремонтні роботи, тобто підмітають сліди.

"Я публічно сказав, що вони роблять усе, щоб приховати сліди злочину. Нікого так і не допустили", — підсумував омбудсмен.

Нагадаємо, ще 6 січня повідомлялося, що генсек ООН розпустив місію з розслідування обстрілу в Оленівці. За словами представника організації Стефана Дюжаррика, для роботи слідчих потрібні чіткі гарантії безпеки від обох сторін. Але спеціальна місія їх так і не отримала.