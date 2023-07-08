Залужний святкує 50-річчя: найцікавіші факти про головнокомандувача ЗСУ (фото, відео)

Валерія Залужного називають "залізним генералом", який завдає супротивникові однієї поразки за іншою. Фокус зібрав найцікавіші факти про українського офіцера, який протистоїть повномасштабному вторгненню Росії.

Сьогодні, 8 липня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний святкує свій 50-й день народження. Він обійняв цю посаду 2021-го року, але більшість українців дізналася про нього лише 2022-го після початку повномасштабного вторгнення РФ. Під командуванням Залужного українські війська змогли зруйнувати міф про непереможність російської армії, досягнувши успіху на полі бою.

Як оцінюють успіхи головнокомандувача

Для статті The Financial Times офіцер Національної гвардії України Віталій Марків сказав, що Залужний дуже добре знає ворога. Він швидко адаптується до мінливих обставин на полі бою

"Чудово, коли ти знаєш ворога, як він діє, і за допомогою іноземних партнерів можеш вразити його в його слабкі місця. Так діє головнокомандувач Залужний", — сказав Марків.

Крім того, колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк сказав журналістам, що успіх Залужного полягає в тому, що він може правильно делегувати повноваження, заохочувати ініціативу нижніх чинів і отримувати зворотний зв'язок, необхідний, щоб реагувати правильно на всі можливості. Його стиль командування дає можливість іншим реалізувати свої таланти.

Валерій Залужний та українські військові Фото: ASPI

"Люди на місцях знають ситуацію набагато краще, ніж у Києві", — зазначив колишній міністр.

Однак не лише українці хвалять Валерія Залужного за його професіоналізм. Високо оцінив здібності "залізного генерала" і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. За його словами, український головнокомандувач може швидко реагувати на рухи і невдачі армії Росії. Як приклад він навів оборону Києва в перші дні війни, коли російські війська надмірно розтягнули свої лінії постачання і загрузли. Тоді Сили оборони змогли їх розбити з флангів.

"Совок — відпадає" або новій армії нові люди

Валерій Залужний ніколи не служив в армії Радянського Союзу і не навчався в її навчальних закладах. Ще 2020-го року, коли Залужний був командувачем військ ОК "Північ", він розповів в інтерв'ю"АрміяInform", що хоче відійти від стандартів армії СРСР .

"Хочемо відійти від карт, від написання бойових наказів зразка, скажімо, 1943-го. Від цих безглуздих доповідей біля карт", — говорив Залужний.

Валерій Залужний у 2020-му році Фото: АрміяInform

Також генерал позитивно ставиться до того, що Збройні сили України наповнюються новими кадрами.

"Це зовсім інші люди. Не такі, як ми, коли були лейтенантами. Це нові паростки, які через п'ять років зовсім змінять армію. Майже всі добре знають іноземну мову, відмінно працюють із гаджетами, начитані", — сказав він.

Підготовка до повномасштабної війни з Росією

Уже 2023-го року в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Комарову вже головнокомандувач Залужний сказав, що 2021-го року готується до повномасштабного вторгнення Росії. Генерал і його підлеглі розуміли, що буде наступ практично з усіх напрямків.

"Напевно, вже до кінця лютого, ми вичерпали можливостей нашої фантазії, що можна було зробити ще. Ось ми щось робили, потім перевіряли, наскільки воно ефективне, доходили висновку, що рішення не ефективне — воно змінювалося. Знову відпрацювання повного комплексу, знову оцінка, знову негативний результат. І таким чином прийшли до того, що є", — сказав Залужний.

Крім того, генерал зазначив, що війна для нього розпочалася ще 2014-го року. Незважаючи на те, що вона називалася спочатку Антитерористичною операцією, а потім Операцією об'єднаних сил, це була війна, на якій гинули люди і Україна втрачала свої території.

"Саме ці 8 років війни загартували нас і навчили воювати, чого, відповідно, росіяни від нас не очікували. Але це була для нас школа. Фактично ми готувалися і морально, і фізично всі 8 років, — сказав Залужний.

Валерій Залужний про підготовку до війни з РФ

Життєвий шлях Залужного

Валерій Федорович Залужний народився 8 липня 1973-го року в місті Новоград-Волинський Житомирської області. У 1997-му році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ з відзнакою. Після цього пройшов усі щаблі військової служби: командир взводу, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир роти, командир роти курсантів, командир батальйону.

Молодий Валерій Залужний

У 2007-му році закінчив національну академію оборони України із золотою медаллю, а в 2014-му — Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки, нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії.

На посаду головнокомандувача ЗСУ вступив 27 липня 2021 року.

Залужний одружений і має двох дочок. Нагороджений Хрестом бойових заслуг, Орденом Богдана Хмельницького III ступеня, Орденом святого великомученика Юрія Переможця та іншими державними нагородами.

Пожертвував ЗСУ мільйон доларів

У січні 2023 року Валерій Залужний отримав у спадок від громадянина США українського походження Грегорі Степанця 1 млн доларів. Степанець не був родичем Залужного, а спадок став символічним і доволі несподіваним для самого головкому. Генерал спрямував усі гроші в повному обсязі на спецрахунок Національного банку України для збору коштів на потреби армії.

"Я все своє життя віддав збройним силам. І не сумнівався, що маю робити зі спадщиною. Остання воля Григорія, очевидно, полягала в тому, щоб підтримати в моїй особі українське військо", — прокоментував свій вчинок Залужний.

Найвідоміші цитати Валерія Залужного

"У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів, ми трималися за кожен клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії", — сказав Залужний у привітанні захисникам і захисницям України 14 жовтня 2022 року.

"Пишаюся бути з вами в одному строю. Воїни-герої, міста-герої — це наша реальність. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно", — написав Залужний у своєму зверненні 7 березня 2022 року.

"На жаль, герої вмирають. Вони знаходять вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для майбутніх поколінь українців. Але їх більше немає для тих, хто потребує живих", — заявив Залужний 29 серпня 2022 року.

"Єдність — наша головна зброя", — заявив Залужний 9 березня 2022 року.

Нагадаємо, що Залужний 30 червня заявив, що заколот бойовиків із ПВК "Вагнер" та їхнього ватажка Євгена Пригожина не приніс змін на полі бою. Головнокомандувач ЗСУ вважає, що існує безліч небезпек для України і завдання українських захисників — максимально підготуватися до кожного ймовірного сценарію.