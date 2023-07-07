"Немов COVID, на прізвисько "Повар": Шнуров міг присвятити пісню Пригожину, — росЗМІ (аудіо)

Автор опублікованого матеріалу стверджує, що написана композиція ще 2022 року, але за яких обставин — невідомо. Знайшли флешку із записом під час обшуків в офісі ПВК "Вагнер"

У мережі з'явився запис пісні, яку нібито лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров присвятив главі ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Про це повідомив Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" 7 липня.

За інформацією автора публікації, цей запис було знайдено під час обшуків в офісі Євгена Пригожина в Санкт-Петербурзі. У той момент, коли колони з його військами йшли в напрямку Москви під час заколоту.

"Під час обшуку у Пригожина, слідчі знайшли прекрасну флешку з прекрасною піснею Шнурова. Раніше ніде не опублікований минулорічний "шедевр", — йдеться в повідомленні.

Автор публікації зазначив, що композиція була написана ще торік, однак за яких обставин — невідомо.

Один з уривків тексту має такий вигляд:

Кров на фартусі і вище, в Африці та Сирії,

Тут увійшов, а там не вийшов — х*й вам перемир'я,

Аху***ий апетит, навіть не кумар його,

У нього котел кипить, криваве там вариво,

Скрізь він немов COVID, на прізвисько "Повар", боже,

Приготує і розчленує, звуть його Пригожин.

Ані Євген Пригожин, ані Сергій Шнуров і його команда на момент публікації матеріалу жодним чином не коментували матеріал, який раптово з'явився в мережі.

Варто зазначити, що 5 серпня минулого року лідера гурту "Ленінград" помітили на окупованій українській території разом із Євгеном Пригожиним. Примітно, що знімок було зроблено на території так званої "ЛНР", у місті Ірміно.

Місцева "адміністрація" тоді також підтвердила приїзд музиканта, але сам Сергій Шнуров почав виправдовуватися, що це фотошоп і сам він відпочиває в Туреччині.

Нагадаємо, 7 липня повідомлялося, що розвідка ФРН прослуховувала переговори Пригожина і Лукашенка під час переговорів заколоту ПВК "Вагнер". За інформацією журналістів, у німецькому федеральному розвідувальному відомстві заздалегідь знали про те, що в РФ готуються заворушення.